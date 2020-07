Klares Ziel: Landesliga

Mannheim.13 Neuzugängen stehen acht Abgänge gegenüber. Der Fußball-Kreisligist SC Rot-Weiß Rheinau hat nach dem knapp verpassten Aufstieg – am letzten Spieltag vor der Corona-Pause wurde der Club von Platz eins verdrängt – einen kleinen Umbruch eingeleitet. Trainer Ralf Eckl hängt das Thema allerdings etwas tiefer. „Wir haben eher auf die vergangene Saison reagiert, in der die Quantität nicht ausgereicht hat und wir die beiden Spiele nach der Winterpause vergeigt haben. Das hat uns den Aufstieg gekostet“, erklärt der Coach den umfangreichen Personalwechsel.

Djordje Vlacic, Alexander Sorda, Boban Peric (alle FK Srbija Mannheim), Darnell Hill, Markus Hawk, Dennis Geißelmann (alle VfB Gartenstadt), David Ghanadi (SV Rohrhof), Alexander Deckert (VfB Gartenstadt II), Dino Smajlovic (TSG 62/ 09 Weinheim), Sven Baier, Sebastian Wolf (beide SpVgg Wallstadt), Nicolas Benzler (SV 98/07 Seckenheim) und Fabien de Brito (SpVgg Ilvesheim U19) heißen die namhaften Neuzugänge bei den Rot-Weißen.

Neustart Ende Juli

„Wir wissen, dass wir qualitativ besser besetzt sind, als in der Vorsaison und daher wollen wir auch besser abschneiden“, sagt Eckl. Nach Platz zwei heißt das unmissverständlich, dass die Rheinauer in die Landesliga wollen. Verlassen haben den Club Anthony Meckel (FC Germania Friedrichsfeld), Marcel Jakubith, Mark Lenhard, Marvin Jonczyk (alle TSG Rheinau), Kebba Sillah (Ziel unbekannt), Salvatore Vullo, Ali Chaouch und Daniel Zahnleiter (alle Karriereende). „Um alle Abgänge tut es mir sehr leid, da ich sie persönlich liebgewonnen habe und jeder seinen Teil dazu beigetragen hat, dass wir insgesamt eine gute Runde gespielt haben“, bedauert Eckl den Verlust einiger Stammspieler. „Insbesondere Salvatore Vullo war hier eine Identifikationsfigur.“ Ende Juli will Eckl mit seinem runderneuerten Kader in die Vorbereitung starten. Und dann soll Platz eins nicht mehr so leichtfertig verspielt werden. wy

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.07.2020