Klartext beim VfL Kurpfalz

MANNHEIM.Der VfL Kurpfalz Neckarau steht in der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar vor dem nächsten Derby. Der abstiegsbedrohte Tabellenzwölfte empfängt am Sonntag (15 Uhr) den FV Brühl. Am vergangenen Wochenende feierte der VfL Kurpfalz die Eröffnung des neuen Sportparks, rund 700 Besucher kamen in den Mannheimer Süden. „Bis auf das Wetter und der Niederlage unserer Elf gegen Mühlhausen am Nachmittag war es eine gelungene Veranstaltung“, blickt Team-Manager Lacky Paschaloglou zurück. Im Derby gegen den FV Brühl will Neckarau nun wieder punkten. „Wir müssen endlich etwas Zählbares einfahren. Zum Glück haben die Teams auf den Abstiegsrängen hinter uns zuletzt auch nur verloren. Aber dieses Glück können wir nicht immer haben“, sagt Paschaloglou.

Abdullahu fällt aus

Mit Nicolas Hahn wird sich am Sonntag ein Leistungsträger nach einer Rot-Sperre zurückmelden. Stephan Abel und Giovanni Scalamato müssen ihre Strafen nach Platzverweisen dagegen noch absitzen. Sie fehlen ebenso wie Angreifer Egzon Abdullahu, der sich einen Finger gebrochen hat. „Der Kader ist mal wieder dünn. Aber in diesem Derby wird die Mannschaft alles, was sie hat, abrufen. Da bin ich mir sicher. Die Trainingseinheiten waren jedenfalls schon sehr gut“, sagt Paschaloglou. „Wir hatten bei unseren Fest sehr gute Gespräche, da wurde Klartext geredet. Jeder weiß, wie bedrohlich die Situation ist und dass wir jetzt schnell etwas ändern müssen.“

Momentan hat der VfL Kurpfalz Neckarau nur drei Punkte Vorsprung auf den Drittletzten TSV Michelfeld, der nach aktuellem Stand in die Relegation müsste.