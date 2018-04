Klassenerhalt zum Greifen nah

Anzeige

MANNHEIM.Beim Fußball-Landesligisten VfL Kurpfalz Neckarau hat sich die Situation leicht entspannt. Nach dem Heimerfolg am vergangenen Wochenende über die TSG Eintracht Plankstadt hat sich die Mannschaft von Trainer Richard Weber einen Fünf-Punkte-Vorsprung auf den drittletzten Tabellenplatz erspielt.

„Ganz zufrieden sind wir nicht, denn zuvor gegen Michelfeld hatten wir uns eigentlich auch Punkte ausgerechnet. Aber ich denke, wenn wir die Partie am Sonntag gewinnen, gehen wir mit großen Schritten dem Klassenerhalt entgegen“, sagt Lacky Paschaloglou, der Teammanager der Neckarauer, die derzeit auf dem elften und damit fünftletzten Tabellenrang stehen. Am Sonntag, 15 Uhr, tritt der VfL Kurpfalz beim Ligavorletzten FC Badenia St. Ilgen an – wieder ein Sechs-Punkte-Spiel. „Wir haben nur noch schwere Begegnungen bis zum Saisonende“, sagt Paschaloglou. Mit Egzon Abdullahu, der seine Verletzung ausgeheilt hat, und Giovanni Scalamato, der seine Rot-Sperre abgesessen hat, kehren zwei wichtige Akteure zurück.

Vertragsgespräche laufen

Unterdessen führt Paschaloglou Gespräche mit Trainer und Spielern wegen der nächsten Saison. „Wir wollen das St. Ilgen-Spiel abwarten, bevor wir entscheiden, wer was in welcher Funktion machen wird“, sagt Paschaloglou, der unterstreicht: „Alle Beteiligten haben Interesse an einer Fortsetzung der Arbeit gezeigt. Coach Weber schätzen wir wegen seiner Fachkompetenz in vielen Bereichen.“