Klassenerhaltdas erste Ziel

MANNHEIM.Im März dieses Jahres sorgten die Bundesliga-Faustballer des TV Käfertal für eine faustdicke Überraschung: Bei der Heim-DM in der Mannheimer GBG Halle spielten sich die Kurpfälzer in einen regelrechten Rausch, zogen bis ins Endspiel ein und mussten sich erst dort dem VfK Berlin geschlagen geben. Nun, sieben Monate später, startet der Vizemeister aus der Quadratestadt in die neue Hallensaison. Für die Mannschaft von Trainer Leo Goth geht es zum Auftakt am Sonntag (15 Uhr) zum TV Vaihingen/Enz.

„Wir sind alle heiß auf die Saison“, betont Abwehrspieler Hendrik Vetter. Ob der TVK den Erfolg der vergangenen Runde wiederholen kann? Zweifel sind angebracht, denn der Klub muss lange auf seinen Nationalspieler Marcel Stoklasa verzichten. Der Offensivspezialist muss nach einer Knieverletzung erneut unters Messer und wird die komplette Hallensaison ausfallen. Die Hauptlast im Angriffsspiel liegt somit bei Nick Trinemeier. Dem Welt- und Europameister fällt jetzt die Verantwortung für Auf- und Rückschlag zu. In den anderen Mannschaftsteilen herrscht hingegen Kontinuität. Neben Kapitän Dominik Mondl kann Trainer Goth auf die bewährten Abwehrspieler Marcel Moritz und Felix Klassen zurückgreifen, Linus Mury und Levin Diago gehören ebenfalls weiter zum Aufgebot. Fabian Braun, der studienbedingt zuletzt nur noch sporadisch zur Verfügung stand, ist wieder voll einsatzbereit und bietet sich als Alternative an. Moritz formuliert den Klassenerhalt zwar als primäres Ziel, sagt aber auch: „Ich traue uns zu, gut mitspielen zu können.Es werden viele enge Partien.“ mwh

