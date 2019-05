Klassenerhaltrückt näher

Ulm.Die TG Mannheim hat am zweiten Wettkampftag der 1. Turn-Bundesliga nicht nur alle Erwartungen, sondern auch alle Hoffnungen erfüllt. Mit 187,15 Punkten – das sind fünf mehr als zum Auftakt der Runde – wurde das Team von Alina Rothardt und Narina Kirakosjan in Ulm Vierter hinter dem MTV Stuttgart (204,30), dem TSV Tittmoning (197,70) und der TG Karlsruhe-Söllingen (193,85).

Mehr war für die junge Riege mit Gastturnerin Helene Schäfer (50,25), Laeticia Gloger (46,20), Paula Vega Tarrago (46,10) sowie Janoah Müller (22,6) und Alessia Heuser (21,95) nicht drin. Die beiden knapp Zwölfjährigen teilten sich einen Vierkampf. „Wir sind mehr als zufrieden, es hätte kaum besser laufen können“, sagte Rothardt. Zumal Vega Tarrago etwas angeschlagen an die Geräte ging und nicht ihr volles Programm zeigen konnte.

Wichtiger Test vor Jugend-DM

Für die Liga-Debütantinnen Heuser und Müller war der Wettkampf ein wichtiger Test vor den deutschen Jugendmeisterschaften am Samstag und Sonntag (25./26. Mai) in Bretten, wo die beiden in der AK 12 ihre DJM-Premiere feiern. „Wenn alles passt und die Nerven halten, dann ist eine Medaille oder zumindest die eine oder andere Finalteilnahme drin. Alle können sicher noch was draufpacken“, sind Rothardt und Kirakosjan zuversichtlich.

In der Tabelle der 1. Bundesliga liegt die TGM punktgleich mit Ulm (14:14) auf Rang fünf und hat einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Die 1. Bundesliga geht erst wieder im November weiter. sd

