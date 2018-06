Klassensieg und schnellste Runde für Nico Bastian

Anzeige

Hemsbach.Auf den Punkt topmotiviert hat sich Nico Bastian bei den beiden Ein-Stunden-Rennen im italienischen Misano gezeigt. Der 28-jährige aus Hemsbach baute dank der guten Resultate die Führung in der Silver-Cup-Wertung in der Blancpain GT Series aus.

Im Mercedes-AMG GT3 des Akka-ASP-Teams feierte er gemeinsam mit seinem Teamkollegen Jack Manchester im ersten Lauf den Sieg in seiner Klasse sowie Gesamtrang sechs. Mit Rang fünf im Silver-Cup und im zweiten Durchgang unterstrich das Duo seine Klasse. „In den beiden Trainingssessions am Freitag hat es so stark geregnet, dass es quasi ohne wirklichen Test in das entscheidende Zeitfahren um die Startplätze ging“, schilderte Bastian den durchwachsenen Auftakt.

Doch der Vollblutmotorsportler kam mit den Bedingungen bestens zurecht. „Dank einer fast perfekten Runde bin ich auf den dritten Startplatz gefahren und konnte mich somit in die zweite Reihe der insgesamt 22 Fahrzeuge stellen.“ Trotz einer hart umkämpften Startphase verteidigte Bastian seine Position und ging nach etwa zehn Minuten sogar in Führung: Nach einer Gelb-Phase auf dem gesamten Kurs reagierte er schnell, nutzte einen kleinen Fehler seines Konkurrenten und setzte sich an die Spitze des Feldes.