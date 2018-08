Kleiner Rückschlag auf dem Weg nach oben

Anzeige

Sein Kollege Moritz Stöger (kleines Bild oben) aus Passau steht daher, so oft er kann, auf dem Platz. „Ich finde es gut, schon am Morgen Tennis spielen zu können – während meine Freunde noch in der Schule sind“, grinst er. Sein Vorbild sei der Tennisprofi Rafael Nadal. „Er ist ein harter Arbeiter, dem nicht alles in die Wiege gelegt worden ist. Manchmal fehlt es den Leuten an der richtigen Einstellung, um wirklich weit zu kommen.“

Hartes Training

Vater Jürgen Stöger weiß um den Druck, der auf seinem Sohn lastet. „Sein Weg erfordert viel Disziplin“, sagt er. „Wir spüren jede seiner Belastungen und auch seiner Freuden.“

Der dritte Senkrechtstarter heißt Max Wiskandt (kleines Bild unten) und kommt aus Bad Wildungen bei Kassel. Der 16-Jährige, dessen Familie aus England stammt, träumt davon, eines Tages in Wimbledon zu triumphieren. Sein großes Vorbild sei ebenfalls Nadal, „wegen seines Kampfgeistes. Alle hier können gut Tennis spielen, aber die mentale Stärke hilft einem, die ein oder zwei Prozent mehr rauszuholen, die einem den Sieg bringen.“

Vom Platz in den Pool

Dieses Mal hat es für das Trio im Halbfinale des Junior Davis Cups gegen den Favoriten Frankreich nicht gereicht. Für die Jungs ist das 0:3 bitter, weil sie mit den Franzosen nach dem Halbfinal-Aus im europäischen Winter Cup im Februar noch eine Rechnung offen hatten. Damit ist die Revanche aber nur aufgeschoben.

Die Jungs gönnen sich nach den Spielen eine Abkühlung und springen in den Pool des TK Grün-Weiss Mannheim. Ob sie ihre Rivalen, die Franzosen, auch zum Planschen einladen? Die Jungs schütteln den Kopf und antworten: „Aber die Esten können gerne mit uns entspannen. Das sind unsere Kumpel.“

