Kleines Team, großes Potenzial

Mannheim.Vor einem Jahr krönte Nadine Gonska ihr Hallen-Meisterschaftsdebüt auf den 400 Metern mit Gold, am Wochenende will die 30-Jährige von der MTG Mannheim bei den deutschen Titelkämpfen in Leipzig wieder ganz oben auf das Podest. Obwohl sie mit 52,97 Sekunden als bisher Einzige im Deutschen Leichtathletikverband die Norm für die EM geschafft hat (53,00) und sich ganz befreit auf die zwei DM-Runden konzentrieren kann, wird der Kampf um Gold kein Selbstläufer.

„Ich erwarte ein packendes Duell mit Laura Müller aus Rehlingen“, freut sich Gonskas Heimtrainer und MTG-Leistungssportchef Rüdiger Harksen auf das Finale am Sonntag. „Nadine mag die Halle, sie war ja auch schon auf den 200 Metern einige Male auf dem Podest“, hofft er, dass am Ende sein Schützling die Nase vorn hat. „Unser mittelgroßes Team hat aber noch weitere Medaillenchancen“, prognostiziert er.

Spannung versprechen vor allem die 200 Meter der Frauen. Hinter der Top-Favoritin Rebekka Haase aus Wetzlar (23,25 sec) haben auch MTG-Neuzugang Lisa Nippgen (mit 23,70 die Nummer 2 im DLV) sowie Jessica-Bianca Wessolly (4./23,83), die deutsche Freiluftmeisterin und Hallen-Zweite von 2018, Chancen auf Edelmetall. Auf den 60 Metern will Nippgen, die auch im Kurzsprint mit 7,33 sec in diesem Winter Bestzeit lief, die EM-Norm von 7,25 sec angreifen. „Wenn wirklich alles passt, ist das durchaus machbar“, traut Harksen der Dritten der Bestenliste einiges zu. Favoritin ist auch hier Haase (7,23 sec).

Lobe mit Staffelstart

Mit Gonska, Nippgen, Wessolly und Hürdenspezialistin Ricarda Lobe schickt die MTG ein aussichtsreiches Quartett auf die 4 x 200 Meter. „Ricarda verzichtet zwar wegen ihrer Grundausbildung bei der Bundeswehr auf eine eigene Hallensaison. Sie ist aber fit genug, um die Staffel zu verstärken“, gibt Harksen als Ziel eine Medaille vor. „Letztes Jahr haben wir ganz knapp hinter Wattenscheid Silber gewonnen.“ Um-EM-Startplätze geht es auf den 200 Metern nicht, denn die Strecke ist im Programm nicht vorgesehen.

Im Männersprint könnte Patrick Domogala ein gehöriges Wörtchen mitreden, auch wenn die Leistungsdichte mit acht Läufern zwischen 6,60 und 6,70 sec groß wie selten zuvor ist. Die EM-Norm (6,60) hat bisher nur Kevin Kranz (Wetzlar), „Domo“ ist mit 6,69 sec die Nummer fünf, zum Dritten fehlt nur eine Hundertstelsekunde. „Wenn er das Finale erreicht und einen guten Start erwischt, ist alles möglich“, bescheinigt Harksen dem Schützling von Michael Manke-Reimers auf jeden Fall Edelmetall-Potenzial.

Ein, so Harksen, „Sprintstern“, ein Mann der Zukunft, ist Domogalas Trainingskollege Tom Warmholz. Der U-23-Junior steigerte sich in dieser Saison auf 6,80 sec und will den einen oder anderen Etablierten der Sprinterzunft ein bisschen ärgern. Über die 60 m Hürden hat Yannick Spissinger als Sechster der DLV-Bestenliste (7,93 sec) Finalniveau.

Unter die besten Acht zu kommen, ist auch das Ziel von Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye (6./15,76 m), obwohl sie bislang ihr Leistungsvermögen nicht abgerufen hat. Die DM-Qualifikation schafften zudem Philipp Stadter (Hürden), Katrin Wallmann und Jana Gröne (400 m). 400-Meter-Läuferin Hannah Mergenthaler muss krankheitsbedingt auf einen Start verzichten.

