Kleinhans überzeugt

Schriesheim.Das Box-Team Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) Heidelberg war der erfolgreichste Verein bei den baden-württembergischen Landesmeisterschaften in Schriesheim. So holten sich die amtierende Deutsche Meisterin Maya Kleinhans aus Viernheim und Alexander Hoffmann vom Siegerverein die Titel im Halbweltergewicht bis 64 Kilogramm der Leistungsklasse A der Athleten mit über 14 Siegen im Kampfpass. Ihr Vereinskamerad Nikolaj Dantschula verteidigte seinen Titel im Halbschwergewicht bis 81 Kilogramm gegen den Freiburger Daniel Kornmeier. In der Anfängerklasse C der Kämpfer mit unter sieben Siegen waren außerdem Nezami Nezamudin und Zafer Akinci für MRN erfolgreich.

Der Erfolgsverein ist ein ehrenamtlich betreuter Ableger des Olympiastützpunkts Rhein-Neckar in Heidelberg. Mit dem 23-jährigen Schwergewichtler Akbal Alperen vom Boxring Mannheim stand auch ein bereits erfolgreicher Kickboxer aus dieser Region im olympischen Faustkampf ganz oben auf dem Siegerpodium. Sein Verein um Cheftrainer und Präsident Marian Gavrila stellte mit Cengizhan Sengönül auch einen Vizemeister in der Klasse C. pj