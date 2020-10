Kleins Wurf ins Glück

Balingen.Endlich durften die Eulen Ludwigshafen jubeln: Sieben Sekunden vor Schluss warf Youngster Jannek Klein den Siegtreffer zum 27:26 (13:14)-Auswärtssieg der Pfälzer über die HBW Balingen-Weilstetten. Ludwigshafen fuhr damit die ersten zwei Saisonpunkte in der Handball-Bundesliga ein.

Drei Stunden vor dem Spiel hatten die Eulen noch bekanntgegeben, dass ein Spieler am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Der betroffene Akteur weise keine Symptome auf und hätte sich wie das gesamte Team zunächst direkt in Quarantäne begeben. Auch sein Re-Test sei negativ. Zwei weitere Akteure gelten als Verdachtsfälle. Alle weiteren Tests beim Team der Eulen am Dienstag und eine zweite Testreihe am Donnerstag seien negativ gewesen. In einer Pressemeldung machten die Eulen öffentlich, dass Alexander Falk, Pascal Durak und Jonathan Scholz „vorerst weiterhin in häuslicher Quarantäne“ bleiben. Alle anderen Spieler konnten als Kontakt ersten Grades ausgeschlossen werden und die Partie in Balingen bestreiten.

Trio in Corona-Quarantäne

Von der ersten Minute an lieferten sich beide Teams einen harten Kampf. Zur Pause lagen die Eulen mit 13:14 zurück. Balingen kam besser aus der Kabine und zog auf 21:18 (39.) weg. Doch die Eulen kämpften, glichen zum 21:21 (48.) aus und Teammanager Philipp Grimm warf sein Team per Siebenmeter mit 22:21 (49.) in Front. In den letzten zehn Minuten avancierten dann Torwart Gorazd Skof mit wichtigen Paraden, Gunnar Dietrich, der im Angriff aufdrehte, und letztlich Jannek Klein zu den Ludwigshafener Matchwinnern. „Zum Schluss haben Nuancen die Partie entschieden“, sagte Eulen-Coach Benjamin Matschke, der vor allem einen lobte: „Für Jannek Klein freut es mich besonders, dass er für uns den Siegtreffer erzielt hat.“

Eulen: Tomovski, Skof (ab 37.) – Wernig (6/3), Grimm (2/2), Dietrich (2), Haider (1), Remmlinger (5), Bührer, Mappes, Wagner (4), Nehaus (1), Valiullin (1), Meddeb, Klein (2), Klimek (3). bol

