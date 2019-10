Klimentov geht voran

VIERNHEIM.Die Sharks wurden erneut gebissen: Die Oberliga-Basketballer der BG Viernheim/Weinheim kassierten zu Hause gegen die KuSG Leimen mit 75:82 (42:45) ihre zweite Niederlage in Folge. In einem stets engen Spiel lagen die Sharks nach dem ersten (26:22) und vor dem letzten Abschnitt (59:57) knapp in Front. Doch Leimen zog im Schlussviertel entscheidend weg. Die Viernheimer hatten besonders im Angriff ihre Probleme. Lukas Kreutzer erzielte vier Dreier für die Basketballgemeinschaft, die am Sonntag, 17 Uhr, auswärts beim CVJM Lörrach antritt.

Die Zweite Mannschaft der SG Mannheim gewann auch ihr viertes Saisonspiel. Das Team um Kapitän Martin Volpert besiegte im Duell zweier noch ungeschlagener Mannschaften zu Hause den USC Freiburg II mit 85:78 (39:39).

Die Mannheimer kamen nach einem ganz schlechten ersten Viertel zurück. Freiburg führte nach zehn Minuten schon mit 26:15. Angeführt von Mirel Klimentov, der 27 Punkte zum Sieg beisteuerte, glichen die SG-Akteure bis zur Pause zum 39:39 aus. Im dritten Viertel übernahmen die Mannheimer dann engagiert das Kommando und gewannen letztlich souverän.

Am Samstag, 18 Uhr, muss die SG II zum nächsten Spitzenspiel bei der ebenfalls noch ungeschlagenen KuSG Leimen antreten. bol

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.10.2019