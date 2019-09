Klimentovs Punkte-Gala

MANNHEIM.Die Zweite Basketball-Mannschaft der SG Mannheim gilt in dieser Saison als Geheimfavorit auf die Meisterschaft. Der Grund: Das Team hat einige ehemalige Spieler aus der Ersten Mannschaft in den Kader integriert, die in der vergangenen Runde noch zwei Spielklassen höher in der Regionalliga aktiv waren. Die erste Partie entschieden die Mannheimer gleich klar für sich. Das Team des neuen Coaches Thorsten Schnieder, der die SG II schon in der Vergangenheit trainiert hatte, bezwang zum Saisonauftakt in eigener Halle den Heidelberger TV mit 83:54 (37:36). Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit zog die Oberliga-Mannschaft nach dem Seitenwechsel davon. Angeführt von Mirel „Dimi“ Klimentov, der auf 24 Zähler kam, baute die SG II ihren Vorsprung Punkt für Punkt aus und gewann letztlich ebenso verdient wie klar.

Rastatt – Viernh./Weinheim 55:69

Auch die BG Viernheim/Weinheim startete mit einem Sieg in die neue Oberliga-Saison. Beim Aufsteiger TV Rastatt-Rheinau Pioneers setzten sich die Sharks souverän mit 69:55 (33:26) durch. Nach dem ersten Viertel lag die BG noch mit 14:18 zurück. Doch dann fanden die Viernheimer immer besser in die Begegnung. Youngster Peter Freudenberg sorgte mit acht Punkten in Folge für die Wende. Zur Pause lagen die BG-Akteure schon mit sieben Punkten Vorsprung vorn.

Nach dem Seitenwechsel drehte Lukas Kreutzer auf und die Sharks zogen auf 49:34 (40.) weg. Der Rastatter Gorka brachte den Neuling mit drei Dreiern in Folge zwar wieder heran. Doch nachdem BG-Spieler Patrick Dörr Gorka in Manndeckung nahm, bekamen die Viernheimer die Partie wieder in den Griff und zogen entscheidend weg. „Wir können und müssen in puncto Intensität und Energie aber noch deutlich zulegen“, urteilte BG-Trainer Robin Zimmermann nach dem Erfolg. bol

