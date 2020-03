Knapp verpasste Play-offs trüben Bilanz

Mannheim.Die Damen der Mad Dogs Mannheim konnten ihre Saison 2019/2020 in der Fraueneishockey-Bundesliga mit dem Abschluss der Platzierungsrunde regulär beenden. Vom vorzeitigen Abbruch des gesamten DEB-Spielbetriebes wegen des Coronavirus blieb die Frauen-Liga allerdings nicht gänzlich verschont. So traf die Spielabsage die Play-off-Finalserie im Modus „Best of three“ zwischen dem Hauptrundensieger ESC Planegg-Würmtal und dem Titelverteidiger ECDC Memmingen Indians. Nachdem Planegg am 7. März Spiel eins der Serie noch mit 4:2 gewonnen hatte, wurden am 10. März Spiel zwei und ein mögliches drittes Duell am 14. beziehungsweise 15. März abgesagt – und die Saison blieb ohne Deutschen Meister, eine Entscheidung mit der beide Finalisten durchaus hadern.

„Vielleicht hätte es ja tatsächlich eine Möglichkeit gegeben, die Finalserie noch zu Ende zu bringen. Es ging ja nur noch um ein oder maximal zwei Spiele“, versteht der Assistenztrainer der Mad Dogs Damen, Sven Schmitz, diesen Frust, auch wenn er die Maßnahme des DEB zur Absage grundsätzlich als richtig erachtet. „Wenn man sich überlegt, dass es hier darum geht, dass für Patienten genug Herz-Lungen-Maschinen zur Verfügung stehen, dann muss bei so einer Frage von Leben und Tod alles hinten anstehen.“ Die Mad Dogs sind froh, ihre eigene Saison regulär beendet zu haben. „Mit den vier Siegen in der Platzierungsrunde gegen den EC Bergkamen haben wir unseren fünften Platz aus der Hauptrunde ja noch einmal untermauert“, lobt der ehemalige Eishockeyprofi.

Dabei musste das Team von Headcoach Randall Karsten und Assistenzcoach Schmitz selbst lange auf den Saisonabschluss warten. So hatte die Düsseldorfer EG im Dezember ihre Damenmannschaft aus der Bundesliga zurückgezogen, was für die Mad Dogs zur Folge hatte, dass der Hauptrundenendspurt mit drei Partien gegen die DEG ins Wasser fiel und die Hauptrunde damit schon am 12. Januar mit der Partie beim ESC Planegg-Würmtal (1:5) endete. Bis zum ersten Spiel der Platzierungsrunde am 29. Februar in Bergkamen hatten die Schwarz-Gelben damit Zwangspause.

In dieser Zeit mussten die Mannheimerinnen dann tatenlos mitansehen, wie ihnen die Damen der Eisbären Juniors Berlin noch Platz vier entrissen und damit in die zweite Auflage der erst zur Saison 2018/2019 eingeführten Play-offs in der Fraueneishockey-Bundesliga einzogen.

Schlüsselspiele gegen Berlin

„Die beiden Duelle in Berlin hatten wir ja gewonnen, da waren wir in den beiden Rückspielen vielleicht schon zu zufrieden“, weiß Schmitz, dass ein Heimsieg gegen Berlin im Nachhinein betrachtet zum Erreichen der Play-offs gereicht hätte – aber beide Partien gingen verloren. „Trotzdem haben wir eine gute Saison gespielt und uns als Team erneut weiter entwickelt. Wir wollten um Platz vier mitspielen und das haben wir ebenso geschafft, wie näher an die Top-Drei heranzurücken.“

Als Beispiel dafür nennt er den 3:2-Sieg nach Verlängerung beim drittplatzierten ERC Ingolstadt. „In den Partien gegen Ingolstadt hätten wir wohl noch mehr holen können. Die anderen Spiele gegen den ERCI haben wir schließlich nur knapp mit 2:3, 3:4 und 1:2 verloren“, berichtet Schmitz.

Von der Absage der Fraueneishockey-WM in Kanada, die eigentlich am 31. März hätte beginnen sollen, sind die Mad Dogs selbst nicht betroffen. Kelsey Soccio sowie Tara und Lucia Schmitz gehören aber zum DEB-Perspektivteam.

