Großsachsen.Nach dem das Spiel am vergangenen Wochenende aufgrund von Corona in Heilbronn-Horkheim verlegt wurde, ist Handball-Drittligist TVG Großsachsen am Samstag (20 Uhr) wieder zuhause gefordert. Gegner ist die Zweitvertretung des Bundesligisten HBW Balingen-Weilstetten. Die Jung-Gallier konnten am vergangenen Wochenende ihren ersten Saisonsieg beim VfL Günzburg feiern. Seitdem stehen die Gäste mit einem ausgeglichenen Punktekonto im Mittelfeld der Tabelle. Ähnlich geht es dem TVG bei einem Spiel weniger.

Die Saasemer würden gerne mit einem weiteren Heimsieg in der Tabelle nach oben klettern, haben aber knifflige 60 Minuten vor sich. Wie so oft bei den Zweitvertretungen eines Bundesligisten stehen im Kader von HBW-Trainer Andre Doster viele Talente, die sich für höhere Aufgaben empfehlen wollen. Die Spieler sind sehr gut ausgebildet und gehen mit viel Dynamik in die Zweikämpfe.

Großsachsens Defensive wird Schwerstarbeit verrichten müssen, um die Gallier von der Alb vom eigenen Tor fernzuhalten. Der Corona-Verdacht bei einem Spieler des TVG bestätigte sich nicht, somit sind bis auf die beiden Langzeitverletzten Philipp Ulrich und Marius Schneider alle Mann an Bord. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.10.2020