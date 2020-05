Kocak kommt mit guten Erinnerungen

Sandhausen.Fußball-Zweitligist SV Sandhausen will seinen Aufwärtstrend im Heimspiel am Samstag (13 Uhr/Sky) gegen Hannover 96 fortsetzen. Nach acht sieglosen Spielen holte der Tabellen-Vierzehnte am Dienstagabend mit dem 1:0 beim SV Wehen Wiesbaden erstmals wieder drei Punkte und spielte zum zweiten Mal in Serie zu Null.

„Wir können aus den beiden jüngsten Spielen viel Kraft schöpfen“, sagte Sandhausens Trainer Uwe Koschinat, der gegen den Bundesliga-Absteiger aus Hannover spielerisch eine Leistungssteigerung für nötig hält. „Wir können uns auf dem Sieg gegen Wehen Wiesbaden nicht ausruhen“, sagte er, „das war kein schöner Fußball, sondern Abstiegskampf erster Güte.“

Erstmals trifft Koschinat am Samstag auf seinen Vorgänger: Hannovers Coach Kenan Kocak betreute den SV Sandhausen über zwei Spielzeiten lang, ehe er im Oktober 2018 gehen musste. Die Niedersachsen sind vor dem Spieltag als Tabellenneunter fünf Ränge besser platziert, haben aber nur drei Punkte Vorsprung. Koschinat muss auf Emanuel Taffertshofer (Gelb-Sperre) und Philipp Klingmann (Muskelfaserriss) verzichten. Dafür steht Offensivkraft Mario Engels vermutlich wieder zur Verfügung.

Für den gebürtigen Mannheimer Kocak, der über den VfR Mannheim und den SV Waldhof im Sommer 2016 nach Sandhausen kam, ist die Rückkehr natürlich eine besondere Situation, der er gerne entgegenblickt. „Erstens komme ich aus dieser Region. Und zweitens habe ich sehr gute Erinnerungen an die Zeit in Sandhausen. Dort hat man mir die Chance gegeben, im Profifußball arbeiten zu können“, sagte der 39-Jährige dieser Redaktion, bevor er sich auf den Weg in die nordbadische Heimat machte. „Ich freue mich sehr auf das Wiedersehen. Noch schöner wäre es natürlich, wenn Zuschauer dabei sein könnten“, meinte Kocak mit Blick auf die von den Behörden verordneten Geisterspiele in den drei oberen Profi-Ligen.

„Daran gewöhnen will ich mich nicht. Der Fußball braucht die Fans – und zwar im Stadion. Ich hoffe, dass das bald wieder gefahrenlos möglich ist“, blickt Kocak vorsichtig in die Zukunft, wobei es ihm da um seinen Ex-Club Sandhausen nicht bange ist. „Ich habe keinen Zweifel daran, dass der SVS in der Liga bleibt. Das ist eine Mannschaft mit Qualität“, hat der Coach die Entwicklung des SVS weiter im Blick und weiß auch um die Wichtigkeit des jüngsten Sandhausener 1:0-Arbeitssiegs beim SV Wehen Wiesbaden.

„Sind auf einem guten Weg“

In Hannover geht der Blick ebenfalls weiter nach unten, nach Punkten könnte Sandhausen (14.) im Erfolgsfall mit dem Tabellenneunten gleichziehen. Und auch Kenan Kocak weiß natürlich, dass die Norddeutschen noch lange nicht auf der sicheren Seite sind. „Ziel war und ist es in dieser Saison, die Mannschaft zu stabilisieren und das Schlimmste zu verhindern. Da sind wir zwar auf einem guten Weg – aber noch nicht am Ziel“, bleibt der Mannheimer weiter gewohnt vorsichtig, hat aber großen Spaß an seinem neuen Job an der Leine. „Generell muss ich der Mannschaft ein riesiges Kompliment machen. Die Jungs waren total offen für unsere Ideen und ziehen super mit“, blickt der junge Coach auf seine ersten Monate in Hannover zurück. dpa/mgw/ü

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.05.2020