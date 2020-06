Königstein sucht neuen Impuls

Mannheim.Fabienne Königstein trainiert nicht mehr bei ihrem langjährigen Coach Christian Stang, sondern wechselte zu Wolfgang Heinig nach Frankfurt. „Das war ein Prozess, die Entscheidung fiel nicht von jetzt auf gleich“, erläutert die 27-Jährige von der MTG Mannheim ihren Schritt. „Ich habe Wolfgang im Januar und März während der Höhentrainingslager in Kenia kennengelernt und war beeindruckt, wie er mit Gesa Krause trainiert, und wie wissenschaftlich er die Trainingssteuerung angeht. Zudem habe ich im Februar mein Studium abgeschlossen und will mich jetzt voll auf den Sport konzentrieren“, erklärte die deutsche Marathon-Meisterin von 2018.

Im Februar sprach sie mit Stang über ihr Vorhaben, im März hakte sie bei Heinig nach. „Er ist ja auch schon 69 Jahre, ich wusste nicht, wie seine Planung aussieht. Aber er hat nach wie vor eine große Leidenschaft für das Laufen.“ Der ehemalige Bundestrainer Heinig ist Ehemann der einstigen Weltklasseläuferin Katrin Dörre. Am Bundesstützpunkt in Frankfurt betreut er auch Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause.

„Das ist eine starke Trainingsgruppe“, attestiert Stang und drückt seiner ehemaligen Vorzeigeathletin die Daumen, dass sich ihr Wunsch nach einer Olympiateilnahme in Tokio erfüllt. „Ich hatte 2019 zwei Verletzungen und zu Jahresbeginn Trainingsrückstand“, sieht Königstein in der Verschiebung auf 2021 eher einen Vorteil. Nun erhofft sie sich neue Impulse, trainiert zweimal pro Woche in Frankfurt, ansonsten nach Heinigs Plänen in Mannheim oder Heidelberg. „Wenn es zeitlich passt, sogar mit meiner alten Gruppe“, fühlt sie sich „bei Christian immer willkommen“.

Mit einem weinenden Auge

Stang kann den Wechsel zwar nachvollziehen, „vor allem, weil Wolfgang im Gegensatz zu mir Zeit hat, alle Trainingslager mitzumachen und zu jedem Wettkampf mitzureisen. Er ist Rentner, ich bin ja hauptberuflich Lehrer.“ Aber ein bisschen war er dennoch enttäuscht. „Ich denke, auch ich hätte sie noch ein gutes Stück voranbringen können, ihr Potenzial war noch lange nicht ausgereizt. Es ist sehr schade, dass ich nicht sehen kann, ob mein System zum Erfolg geführt hätte“, steht er voll und ganz hinter dem von ihm bevorzugten behutsamen Aufbau mit zumeist relativ geringen Umfängen, aber vielen Intensiveinheiten. „Die hohen Umfänge mit 160 Kilometern pro Woche werden jetzt die Regel, das ist ein völlig anderer Trainingsansatz. Ich hoffe, dass sie das alles verkraftet“, kennt er das Risiko bei zu hoher Belastung.

Wie unterschiedlich gearbeitet wird, spürte die auch international erfolgreiche Crosslauf-Spezialistin Königstein schon am eigenen Leib. „Am Ende des ersten Blocks war ich sehr müde. Das Training ist polarisiert. Ich habe jedoch viel Zeit, mich nach den harten Einheiten zu erholen. Aber ich weiß, dass ich es langsam angehen lassen und auf meinen Körper hören muss.“

Noch ist kein Wettkampf in Sicht. „Ich würde zu gerne bis Dezember, wenn die Qualifikationszeit für Olympia beginnt, wenigstens noch einen Marathon laufen“, sagt Königstein. Um in Tokio dabei zu sein, sind 2:29 Stunden gefordert, ihre Bestzeit liegt bei 2:32 Stunden.

MTG bleibt sportliche Heimat

Der MTG, für die Königstein seit 2005 startet und unter ihrem Mädchennamen Amrhein viele Erfolge feierte, will sie auf jeden Fall treu bleiben. „Ich hatte schon immer den Traum, mit dem MTG-Team den deutschen Marathon-Mannschaftstitel zu holen. Im vergangenen Jahr hat es nicht geklappt, weil ich verletzt war. Da ist noch eine Rechnung offen“, betont Königstein. Da liegt sie auf einer Linie mit Stang. „Wir hätten mit Fabienne, Lea Düppe und Merle Brunneé dieses Jahr eine gute Chance gehabt. Ob das 2021 so bleibt, hängt von ihrer Terminplanung ab, aber die liegt jetzt nicht mehr in meinen Händen.“

Olympia steht im Fokus, bis nach dem nächsten Zyklus, der offiziell 2024 in Paris endet, will Königstein auf jeden Fall Profisportlerin bleiben. „Vor drei Jahren hätte ich den Mut dazu noch nicht gehabt“, sagt sie. Erst danach geht es an die Familienplanung und denkt sie an eine andere berufliche Karriere. Zurzeit aber weniger auf ihrem Feld als studierte Molekular-Biologin, „sondern eher im Dunstkreis des Sports. Vielleicht als Trainerin oder aber in einem Verband. Ich habe letztes Jahr über ein Stipendium des DOSB eine Weiterbildung in Sports-Business-Management angefangen.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.06.2020