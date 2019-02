Kolanders Warnung

Schriesheim/Viernheim.Mit einer gehörigen Portion Respekt fahren die Handballerinnen des TSV Amicitia Viernheim heute zum Badenliga-Derby beim TV Schriesheim. Erscheint die Rollenverteilung vor der Partie um 19 Uhr in der Schulsporthalle klar – Viernheim ist nach Minuspunkten Spitzenreiter, Schriesheim steht als Vorletzter auf einem Abstiegsplatz –, warnt TSV-Amicitia-Trainer Matthias Kolander eindringlich davor, die Partie als Selbstläufer zu sehen: „Wir können nicht erwarten, dass wir dorthin fahren und sie aus der Halle schießen. Das funktioniert in dieser ausgeglichenen Liga gegen keinen Gegner und schon gar nicht in einem Derby.“

Das Hinspiel gewannen die Südhessinnen sicher mit 29:22, allerdings lief damals Rückraum-Schützin Anna Elfner zur Höchstform auf und traf 14 Mal. Derzeit befindet sich Elfner in der Babypause, auch Jennifer Mieley und Sarah Bäcker werden für den Rest der Runde ausfallen. Mit Lara Günther rechnet Kolander nicht vor März. „Wir müssen derzeit sehr eng zusammenrücken. Von dem großen 17er-Kader vom Rundenstart ist nicht mehr viel übrig geblieben“, erklärt der Coach. Immerhin könnten mit Béatrice Leuthner und Luisa Hoffmann zwei Stammkräfte zurückkehren. Youngster Pia Neuhäuser feiert möglicherweise ihr Debüt.

Mit einem Heimsieg gegen den TSV Rintheim (9.) will die SG Heddesheim heute ab 17.15 Uhr ihren vierten Rang untermauern. Dabei ist der Gegner noch in sehr guter Erinnerung, das Hinspiel fand erst vor drei Wochen statt und wurde souverän mit 30:24 gewonnen. Dabei liefen vor allem Selina Hammersdorf (12 Tore) und Jule Paloj (7) zur Höchstform auf.

