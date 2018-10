Komplimente vor dem Spitzenspiel

MANNHEIM.In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar ist am Sonntag Derbyzeit: Tabellenführer SV Waldhof II empfängt um 15 Uhr den Ligavierten VfL Kurpfalz Neckarau. Gespielt wird allerdings nicht am Alsenweg. Die Partie findet im Vegla-Sportpark „Schlammloch“ an der Altrheinstraße in Waldhof-West statt. Auf dem Platz spielt sonst nur die Privatmannschaft Harmonia.

„Leider hat die Stadt den Platz am Alsenweg sperren müssen, deshalb müssen wir umziehen. Wir haben dort schon unser Heimspiel gegen Kirchheim absolviert. Trainiert wurde noch nicht im Schlammloch, aber das ist kein Problem“, sagt Bernd Großmann, der Teammanager des SV Waldhof II, und betont: „Gegen Neckarau wird es sicher wieder ein sehr schweres Spiel.“

Erste Niederlage verdaut

Die Waldhöfer kassierten am vergangenen Wochenende die erste Niederlage in dieser Saison. Der Tabellenführer unterlag beim ASC Neuenheim mit 0:2. „Die Serie musste ja irgendwann einmal zu Ende gehen. Die Neuenheimer haben auch eine sehr gute Mannschaft, die sind viel besser als ihr Tabellenstand“, sagt Großmann. Der Teammanager erwartet nun einen ähnlich unangenehmen Gegner. „Der VfL Kurpfalz hat bislang eine Super-Saison hingelegt. Die Neckarauer stehen sehr kompakt und haben vorne mit Lorenz Held einen Spieler, der die Dinger reinmacht. Das wird für uns eine ähnliche Angelegenheit wie zuletzt gegen Neuenheim“, betont Großmann und berichtet, dass „bei uns alle Leistungsträger fit“ sind.

Beim VfL Kurpfalz trübten zwei Rote Karten die Stimmung nach dem 3:1-Heimsieg über die TSG Eintracht Plankstadt. „Die Platzverweise kommen jetzt gerade in einer Phase, in der wir dachten, personell eigentlich wieder besser bestückt zu sein“, sagt Feytullah Genc, der zusammen mit Richard Weber und Bernd Wigand das Neckarauer Team betreut. Lukas Perz und Kevin Roderig werden im Derby nicht dabei sein. Hinzu kommen mit Egzon Abdullahu und Keeper Burak Polat zwei weitere verletzte Leistungsträger. „Außerdem haben wir noch den einen oder angeschlagenen Spieler, so dass wir für Sonntag Ersatz aus der zweiten Mannschaft bekommen“, erklärt Genc.

Der Neckarauer Coach sieht die Waldhöfer in der Favoritenrolle und sagt: „Der SVW II hat zwar gegen Neuenheim die erste Niederlage einstecken müssen, aber die Waldhöfer haben eine ganz starke Mannschaft. In der Offensive sind sie mit Darnell Hill und Yonathan Domingos sowie Filip Vlahov überragend besetzt. Ich denke, dass wir Außenseiter sind.“

Genc setzt auf Disziplin

Doch Genc weiß auch, dass seine Mannschaft bislang erst eine Begegnung verloren hat. „Wir haben die vielen Ausfälle in der Runde gut kompensieren können und müssen weiterhin diszipliniert auftreten. Die Spieler müssen sowohl ihre Emotionen im Griff haben als auch die taktischen Vorgaben umsetzen. Dann ist vielleicht etwas drin.“

Dass die Partie auf dem Rasenplatz „im Schlammloch“ ausgetragen wird, sieht Genc extrem gelassen: „Für uns ist das ungewohnt, aber ich denke nicht, dass das für irgendein Team zum Nach- oder Vorteil wird.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.10.2018