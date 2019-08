Konkurrenz belebt das Geschäft

MANNHEIM.Nach Platz zehn in der Saison 2017/18 hat der ASV Feudenheim in der vergangenen Spielzeit in der Kreisklasse A 2 mit Rang sieben eine Steigerung und einen Schritt auf dem sportlichen Konsolidierungskurs erreicht. Mit Lars Ressler, Timm Eisinger (beide SpVgg Wallstadt II), Sven Barembruch, Maximilian Minghe (beide SC Käfertal) und Jan Eppel (Spvgg 06 Ketsch II) begrüßte Trainer Markus Kreis zum Trainingsauftakt fünf neue Spieler.

Mit der Vorbereitung zeigte er sich trotz der Urlaubszeit zufrieden. „Die Trainingsbeteiligung war okay, die neuen Spieler wurden sehr gut integriert“, berichtet Kreis, der den Saisonstart herbeisehnt. „Die Mannschaft ist willig und voller Tatendrang.“ So hegt man die Ambition, eine bessere Platzierung als in der Vorsaison zu erzielen, der Sprung in die Top Sechs soll gelingen.

Den Neuzugängen bescheinigt Kreis einen guten Eindruck. „Max Minghe ist ein gestandener A-Klassen-Spieler. Aber auch alle anderen haben das Potenzial für einen Stammplatz“, sieht Kreis den Konkurrenzkampf für die arrivierten Spieler eröffnet. Dass es für ganz oben reichen könnte, glaubt der ASV-Coach noch nicht. „Dafür haben Ilvesheim und Sandhofen zu sehr aufgerüstet, auch die Kreisliga-Absteiger TSG Weinheim II und Phönix Mannheim erwarte ich stark. Dazu kommt noch Schriesheim, das sich auch verstärkt hat“, zählt Kreis die Favoritenriege auf.

Undankbares Auftaktprogramm

Zum Saisonauftakt warten auf den ASV mit dem TSV Amicitia Viernheim II und der SG Mannheim zwei Clubs, die sich in der Vorsaison im Tabellenmittelfeld eingefunden haben. Dennoch warnt Kreis davor, die Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. „Viernheim II ist immer schwer einzuschätzen, weil sie gute Spieler aus der A-Jugend-Landesliga-Mannschaft dazubekommen. Die SG Mannheim hat immer große Fluktuation“, erwartet Kreis zwei schwer einzuschätzende Gegner. wy

