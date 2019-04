Kossmann fliegt über die Strecke

Mannheim.Sie bestätigte am Samstagnachmittag ihre Leistung aus dem Vorjahr: Wie schon 2018 gewann Alicia Kossmann auch bei der diesjährigen Auflage des Sandhofer Straßenlaufs den Hauptwettbewerb über die zehn Kilometer in 39:31,3 Minuten und übertraf damit ihre Zeit aus dem vergangenen Jahr um sieben Sekunden. Zweite auf der asphaltierten und flachen Strecke im nördlichen Mannheimer Stadtteil wurde Almuth Grüber-Ahl von der MTG Mannheim Triathlon mit einer Zeit von 39:58,5 Minuten, gefolgt von der drittplatzierten Hilke Roeder (41:08,5).

„Es war wieder sehr schön“, reagierte die 20-Jährige mit abgeklärter Routine auf ihren zweiten Sieg in Folge und war auch zufrieden mit den Streckenbedingungen an der Kalthorststraße: „Es war nicht so windig wie im Vorjahr, die Temperaturen waren angenehm. Im Frühjahr laufe ich hier sehr gerne. Für die ersten Zehner ist Sandhofen einer meiner liebsten Strecken.“ Nach Platz fünf beim Schriesheimer Mathaisemarktlauf, flog Kossmann in Sandhofen förmlich über die Strecke und erreichte folgerichtig als Erste die Fünf-Kilometer-Marke: „In Schriesheim lief es nicht so gut wie heute. Die Strecke hier ist einfach schneller, deshalb bin ich direkt vorne weggelaufen, um den Überblick zu behalten. Am Ende geht das Ergebnis in Ordnung.“

Auch bei den Männern gewann ein Läufer zum zweiten Mal den Sandhofer Straßenlauf: Tim Könnel lief als erster mit einer Zeit von 31:40,3 Minuten über die Ziellinie. Schon 2016 ging der Läufer der TuS Heltersberg als Sieger hervor, damals benötigte er 32:21 Minuten. Dennoch sah der selbstkritische Könnel einiges an Verbesserungspotential in seiner Laufleistung: „Der Straßenlauf hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber trotzdem muss ich in den nächsten Wochen noch schneller werden. Ich hätte eine schnellere Zeit rausholen können, aber in der zweiten Hälfte habe ich ein wenig nachgelassen. Ich fahre bald ins Trainingslager, um härter an mir zu arbeiten und hoffe, dass es danach besser läuft.“

650 Teilnehmer am Start

Vor einer Woche musste sich der 24-Jährige noch mit dem zweiten Platz beim Rockie-Mountain-Lauf über 13 km in Rockenhausen (Rheinland-Pfalz) zufriedengeben. In Sandhofen ließ er nun das Verfolgerfeld um David Mahnke (LG Region Kalrsruhe, 33:25) und Mark Weidler (TuS Heltersberg, 33:34,5) mit einem deutlichen Vorsprung weit hinter sich – auch weil „die Konditionen zufriedenstellend waren. Insgesamt gute Bedingungen für gute Zeiten.“

Der Straßenlauf, der von der Leichtathletik-Abteilung des SKV Sandhofen organisiert wurde, fand wieder großen Zuspruch. Insgesamt gingen bei allen Wettbewerben der 33. Auflage 650 Läuferinnen und Läufer an den Start, davon 411 beim Hauptlauf. „Dafür, dass zeitgleich in Viernheim der City-Lauf stattfand, können wir mit der Teilnehmerzahl zufrieden sein. Zudem hat das Wetter mitgespielt. Es hat alles reibungslos funktioniert“, zeigte sich Abteilungsleiter Armin Friedrich zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung, die einer der jährlichen Höhepunkte im SKV-Kalender ist.

Zudem gab der Straßenlauf den Startschuss für den Wertungslauf des engelhorn sports On Laufcup 2019, der am 1. Mai mit dem Neckar Run beim TSV 1846 Mannheim fortgesetzt wird. Die weiteren Stationen sind der Rheinauer Volkslauf (31. August), der Mutterstadter Volkslauf (15. September) und der Maxdorfer Gemüselauf (12. Oktober). Den Abschluss bildet der Feudenheimer Herbstlauf (19. Oktober). Während Tim Könnel sich noch nicht entschieden hat, ob er den Laufcup fortsetzt, wird Alicia Kossmann in Rheinau wieder einsteigen.

Info: Alle Ergebnisse auf www.br-timing.de

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.04.2019