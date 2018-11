Kräfteverhältnisse vorerst geklärt

Mannheim.Der ASV Feudenheim feierte den historischen Moment. „Derbysieg, Derbysieg“, brüllten die Spieler und Betreuer im Mannschaftskreis in den Himmel. Im ersten Feudenheimer Liga-Derby in der Geschichte des Stadtteils zwischen der DJK und dem ASV hatten die „Gäste“ mit 2:0 (0:0) die Nase vorn. In der Kreisklasse A II sind die Verhältnisse also erst einmal geregelt. „Es ist ein gutes Gefühl, mit diesem Derbysieg in die Winterpause zu gehen“, freute sich ASV-Coach Markus Kreis über drei Punkte und die Vorherrschaft im Stadtteil. „Es gibt ja noch ein Rückspiel“, sann dagegen DJK-Kapitän Celin Reisdorf bereits auf eine Revanche.

Im ersten Abschnitt konnte die DJK das Spiel noch völlig offen gestalten, Chancen auf die mögliche Führung vergaben Daniel Linnenbrink (10.) und Reisdorf (35.). Beide scheiterten an Keeper Markus Wollnik. Der ASV brauchte gut 20 Minuten, um in Fahrt zu kommen. Plötzlich aber waren Chancen da. Vito Pasculli und Tim Illner sorgten innerhalb weniger Sekunden mit einer Doppelchance für erste Torgefahr (24.). „Es war über weite Strecken ein typisches Derby mit viel Kampf und Krampf“, meinte Kreis, der vor der Halbzeit nur noch eine weitere gute Möglichkeit seines Teams durch Pasculli registrieren konnte (32.). Torlos ging es in die Kabinen.

Nach dem Wechsel ging der ASV zielstrebiger zu Werke. Gezim Beqiri scheiterte an Keeper Hannemann (46.) und Pasculli traf die Latte (47.). Für ihren Aufwand belohnten sich die Kreis-Schützlinge kurz darauf, als Illner eine Vorlage von Marc Ritschel zum 0:1 verwertete (53.). „Vor dieser Kulisse waren wir natürlich alle heiß auf dieses Spiel. Das Tor war wie eine Befreiung für uns“, freute sich der Schütze über seinen Treffer. Gegen die kampfstarken Akteure der DJK hieß es für den ASV jedoch, konzentriert zu bleiben. Erst nach 82 Minuten machte Beqiri mit dem 0:2 den Deckel drauf. Für den mittlerweile 42-jährigen Routinier und Neuzugang aus Ilvesheim war es der achte Saisontreffer.

Die Jugend der DJK musste der Routine des ASV diesmal den Vortritt lassen, von ihrer Linie wollen die Verantwortlichen aber nicht abweichen. Zu verdienen gibt es für die DJK-Spieler gar nichts und in der Startelf standen acht Spieler aus der eigenen Jugend sowie zwei Rückkehrer.

„Im Bambinibereich haben wir zurzeit 51 Kinder, Jugendmannschaften sind in allen Altersgruppen im Spielbetrieb“, verweist Robert Schmid aus dem Führungsteam mit Stolz auf den Unterbau. „Für den Gegner war der Sieg heute wichtiger als für uns“, geht es auch für DJK-Coach Wolfgang Jantz erst einmal darum, sich in der Liga als Aufsteiger zu etablieren: „Wir wollen natürlich in der Tabelle – wenn möglich – noch den einen oder anderen Platz klettern.“ Für höhere Ziele reicht seiner Meinung nach die Qualität im Kader noch nicht aus. Gegen den ASV musste man zudem mit einem Mann weniger zu Ende spielen. Torhüter Anthony Hannemann verletzte sich, nachdem das Auswechselkontingent bereits erschöpft war. Robin Ysermann hielt den Kasten bis zum Abpfiff jedoch sauber. rod

