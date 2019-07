Krämer holt dreimal Gold

Leinefelde-Worbis.Sieben DM-Titel sowie je einmal Silber und Bronze haben die Mannheimer Leichtathleten der DJK Käfertal-Waldhof und der MTG bei den deutschen Seniorenmeisterschaften in Thüringen gewonnen. Gleich dreimal erklomm Hartmut Krämer (DJK/M 75) das Gold-Podest. Allein nach seinen Siegen über 100 m (14,19 sec) und 200 m (29,43 sec), zusammen mit Wilhelm Wittich, Walter Busenbender und Werner Wetzel auch für die schnellste Staffel-Zeit (58,65 sec) in der Klasse M 70. Es war der erste Titel für das 4x100-Meter-Quartett. Zweimal Gold und einmal Silber steuert Helga Ulrich (W 60/DJK) bei. Sie war auf den 200 m (30,63 sec) und 400 m (71,85 sec) nicht zu schlagen, auf den 100 Metern wurde sie Zweite (14,96 sec.). In der Klasse W 50 zeigte Bettina Schardt (MTG), dass sie mit dem Hammer (42,27 m) und mit dem Diskus (42,53 m) Deutschlands Beste ist. Bronze mit der Kugel (13,94 m) steuerte in M 50 Leif Timmermann (MTG) bei. Mit dem Speer (43,75 m) und dem Diskus (38,85 m) wurde er Sechster und Siebter.

Zweimal verpasste in W 65 Kopej Tokpetova (DJK) als Vierte über 400 m (81,87 sec) und 800 m (3:03,07 min) das Treppchen ganz knapp, ebenso Ellen Weller (W 50) mit dem Hammer (4./38,83 m). Mit der Kugel (11,71 m und dem Speer (24,71 m) erreichte sie im Finale die Ränge fünf und Sieben. sd

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.07.2019