Kraftlose Tornados

Regensburg.Die Mannheim Tornados haben die Baseball-Bundesliga-Saison 2020 auf Platz fünf der Südgruppe abgeschlossen. Am Samstag verloren die Wirbelwinde unter Flutlicht bei den Regensburg Legionären mit 1:6. Das Sonntagsspiel bei den Bayern endete für die Mannheimer ebenfalls mit einer Niederlage, Regensburg gewann mit 3:2. Somit weisen die Tornados nach der verkürzten regulären Saison eine Bilanz von sechs Siegen und acht Niederlagen auf. Regensburg und Heidenheimstehen im DM-Halbfinale.

In der ersten Begegnung kamen die Mannheimer erst spät in Schwung. Alexander Schmidt sorgte mit einem sogenannten Opferschlag im dritten Abschnitt für die 1:0-Führung der Legionäre, die den Vorsprung durch Hits von Lukas Jahn, Jonathan Heimler und Nino Sacasa auf 4:0 ausbauten. Anschließend gelangen den Regensburgern durch Matt Vance und Pascal Amon gegen den Tornados-Pitcher Mitch Hillert noch Homeruns. Nach dem fünften Abschnitt lagen die Bayern klar mit 6:0 vorn. Die Tornados versuchten, noch einmal ins Spiel zu finden. Luis Diaz schlug Farid El-Ayoubi mit einem Double im achten Durchgang nach Hause. Im letzten Inning waren drei Mannheimer auf Base. Doch der Regensburger Pitcher Tomas Ondra ließ keinen Punkt mehr zu, so dass letztlich für die Tornados eine 1:6-Niederlage zu Buche stand.

Führung hält nicht lange

Im zweiten Duell gingen zunächst die Mannheimer mit 2:0 (2.) in Front. Allan Fagnoni und Spielertrainer Juan Martin sorgten für die Runs. Der US-amerikanische Werfer Victor Cole hatte die Regensburger Angriffsreihe lange gut im Griff. Im fünften Inning gelangen den Legionären aber zwei Punkte zum 2:2. Und ein Spielabschnitt später führte ein Fehler in der Mannheimer Defensive zum 3:2 (6.) für Regensburg.

Legionäre-Closer Sven Schüller machte dann mit starken Würfen den zweiten Sieg der Bayern perfekt. „Wir haben beide Male lange Zeit gut mitgehalten, aber in der Offensive zu wenig geschlagen“, sagte Tornados-Präsident Peter Engelhardt. bol

