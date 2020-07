Krayer fährt gleich auf Platz eins

Prag.Besser hätte der Saisonauftakt des Schwetzinger Mountain-Bikers Lennart Krayer nicht laufen können. Beim Strabag-Cup in der tschechischen Hauptstadt Prag belegte der 19-jährige deutsche Juniorenmeister in dieser Disziplin mit einer beeindruckenden Leistung den ersten Platz.

„Es war mein erstes Rennen in dieser Saison und hierfür gingen wir bei dem bekannten Klassiker in Prag an den Start. Vom dortigen Radsportverband wurden vor kurzem die ersten Rennen mit strengen Corona-Auflagen wieder zugelassen“, berichtet das Schwetzinger Ausnahmetalent. Im zweiten Wettbewerb belegte Krayer hinter dem Sieger David Sulc aus Tschechien den zweiten Platz und musste den späteren Sieger erst in der Schlussrunde ziehen lassen. sz/ü

