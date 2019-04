Kreisliga-Spieltag komplett verlegt

MANNHEIM.Wegen des bundesweiten Finaltags der Amateure am 25. Mai sollen an diesem Wochenende alle Meisterschaftsspiele der Herren im Verband und in den Fußballkreisen des bfv am Sonntag, 26. Mai, stattfinden. „Das wiederum bedeutet, dass es am 26. Mai zu erheblichen Problemen bei der Schiedsrichter- bzw. Spielbesetzung kommt“, sagt Fritz Zeilfelder, Staffelleiter im Fußballkreis Mannheim. „Definitiv können an diesem Spieltag nicht alle Begegnungen im Fußballkreis mit Schiedsrichtern besetzt werden.“ Zudem sollen an diesem vorletzten Spieltag alle Partien einer Liga zeitgleich stattfinden, was die Situation umso mehr strapazieren würde. Deshalb wurde der 29. Spieltag der Kreisliga nun auf Freitag, 24. Mai (19 Uhr), vorverlegt. wy

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.04.2019