Krimi ohne gutes Ende

VIERNHEIM.Trotz der Rückkehr von Dreierspezialist Dogukan Ceneli haben die Oberliga-Basketballer der BG Viernheim/Weinheim eine 68:77 (37:38)-Niederlage bei CJVM Lörrach einstecken müssen. Das erste Viertel entschieden die Südbadener mit 28:21 für sich. Die BG kämpfte sich aber heran. Vor allem Center Salvatore Baragiola (19 Punkte) und Victor Habrich (17) sorgten dafür, dass die Lörracher zur Pause nur mit einem Zähler in Front lagen.

Im dritten Viertel zog die Heimmannschaft jedoch angeführt von Topscorer Aromeo Grigsby auf 60:49 (30.) weg und ließ in den letzten zehn Minuten nichts mehr anbrennen. Für die Viernheimer Sharks war es die dritte Niederlage im fünften Spiel. Die nächste Partie der BG findet erst am 10. November statt.

Baden-Baden – SG Mannh. II 87:84

Die Mannheimer finden sich nach vier Spieltagen auf dem vorletzten Tabellenplatz wieder. Beim UC Baden-Baden kassierte das Team von Trainer Markus Mosig eine knappe Niederlage. Dabei sah es lange nach einem Erfolg der SG II aus. Nach dem ersten Viertel führten die Mannheimer mit 22:19, und auch zur Halbzeit lag das Mosig-Team mit 48:39 aussichtsreich im Rennen.

Binjam Tesfa zeigte eine gute Partie für die SG II. Der Flügelspieler erzielte 20 Punkte. Vor dem Schlussabschnitt führten die Mannheimer mit 61:55 (30.). Doch Baden-Baden gelang noch der Ausgleich in der regulären Spielzeit – 72:72. In der Verlängerung zeigte Baden-Baden Nervenstärke. Frankline Bangha war mit 24 Punkten bester Werfer des UC, der mit 87:84 die Oberhand behielt. Am Sonntag (14.30 Uhr) trifft die SG II in der GBG Halle am Herzogenried auf den USC Freiburg II.

Freiburg II – LSV Ladenburg 96:68

Die Fahrt in den Breisgau endete für die Römerstädter ohne Erfolgserlebnis. Der Aufsteiger war beim Oberliga-Dritten ohne Chance. Mit 23:18 entschied der USC II das erste Viertel für sich. Danach hielt Freiburg die LSV auf Distanz. Gerrit Boguslawski und Oliver Heck erzielten jeweils 14 Punkte für die Ladenburger, die erst wieder am 10. November ein Ligaspiel absolvieren. bol

