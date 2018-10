Krise spitzt sich zu

Mannheim.„Nun ist klar, dass wir in einer schwierigen Situation sind.“ Peter Jano, Trainer des Frauenhandball-Oberligisten HSG Mannheim, wollte nach der 22:28 (9:16)-Niederlage bei der HSG Leinfelden-Echterdingen gar nicht lange um den heißen Brei herum reden. Mit 4:10 Punkten hinken die Seckenheimerinnen klar den eigenen Ansprüchen hinterher und am Donnerstag (15 Uhr) steht mit dem Spiel beim Tabellensechsten, der SG Schozach-Bottwartal, die nächste schwere Aufgabe bevor.

Schon vor dem Spiel in Leinfelden-Echterdingen standen die Vorzeichen alles andere als gut: Mit Carla Wiegand, Leah Ziegler, Vi Nyugen, Vanessa Hübschen, Anne Wild und Stella Gudenau fehlten gleich sechs Spielerinnen. Immerhin halfen die beiden Routiniers Carmen Ringler und Henrike Fink aus, aber dennoch hatte Jano nur einen sehr dezimierten Kader zur Verfügung.

Nur bis zum 3:3 hielt Mannheim mit, dann zogen die Gastgeberinnen auf 12:4 davon (21.) und sorgten damit schon für die Vorentscheidung. „Wir haben einfach nicht ins Spiel gefunden“, so Jano, der vor allem mit der Angriffsleistung nicht zufrieden sein konnte. Nach der Pause wuchs der Rückstand sogar auf 13:22 (46.) und 15:24 (51.) an, ehe noch etwas Schadensbegrenzung betrieben werden konnte. me

