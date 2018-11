KSV feiert Teilerfolg

Mannheim.Die Landesliga-Gewichtheber des KSV Mannheim haben ihren ersten Punkt eingeheimst. Beim 295,9:305,6 gegen die zweite Mannschaft des TSV Heinsheim gewannen die Quadratestädter in der Teildisziplin Reißen, verloren aber im Stoßen und auch den Gesamtkampf. Dennoch war der KSV-Vorsitzende Hartmut Lehr zufrieden: „Entgegen meiner Prognose, dass wir im Stoßen eventuell einen Punkt holen könnten, haben wir uns den Zähler im Reißen gesichert.“

Andreas Pawlow hatte 131 kg zur Hochstrecke gebracht und damit den Teilerfolg eingefahren. Der Vorsprung betrug lediglich 200 Gramm. „Im Stoßen hatten es Thomas Schiller und Andreas in der Hand, die Sache ebenfalls noch einmal spannend zu machen, aber beide sind an ihren letzten Versuchen gescheitert“, erklärte Lehr und ergänzte: „Dennoch war es ein Super-Wettkampf. Die Führung hat ständig gewechselt.“

Bester Heber des Abends war Thomas Schiller mit 110 kg im Reißen und 144 kg im Stoßen (80 Punkte), Astrid Ottmann (R 51/S 64/70) überzeugte in ihrem ersten Saisonkampf ebenfalls. „Die Mannschaft war positiv überrascht. Diese Leistung gibt dem Team Auftrieb für den Wettkampf am 24. November in Neulußheim. Da ist der erste Saisonsieg drin“, blickte Lehr voraus.

Liga-Konkurrent TV Waldhof unterlag zu fünft beim SC Pforzheim mit 200,9:225,8. André Disch war dabei punktbester Heber des Abends (R109/S 130/73,4). jako

