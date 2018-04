KSV Mannheim mit Höhen und Tiefen

Anzeige

Mannheim.Die Oberliga-Gewichtheber des KSV Mannheim haben die Saison mit einem Heimsieg beendet. Nach dem 317,5:256,2-Erfolg über den GV Eisenbach belegen die Schwerathleten aus der Quadratestadt den vierten und damit vorletzten Rang im Abschlussklassement. „In der Tabelle einen Platz höher zu stehen, war unser Ziel, aber nicht zuletzt die schwierige Personalsituation in dieser Runde hat nicht mehr zugelassen“, zog KSV-Chef Hartmut Lehr nüchtern Bilanz.

Einige Athleten stiegen während der Saison aus, andere hatten mit Verletzungen zu kämpfen. Drei Siegen stehen vier Niederlagen gegenüber. „Der Erfolg über Eisenbach hat dem Team gutgetan“, sagte Lehr. Gegen das Schlusslicht war Thomas Schiller stärkster Heber. Der 31-Jährige riss 110 Kilogramm, stieß 144 kg und steuerte so 81,2 Relativpunkte zum Sieg bei. Sein Kollege Maximilian Schork erwischte hingegen einen schwarzen Tag und baute im Stoßen ein „Loch“, brachte keinen gültigen Versuch in die Wertung. Mit seinen 115 kg im Reißen standen so nur 26,3 Zähler im Protokoll. Lehr: „Max hat sich im Stoßen überschätzt.“

Neue Bestleistung für Gutberlet

Abteilungsleiter Jürgen Sieth (R 60/S 68/44 Pkt.) war mit Blick auf die anstehende Masters-EM mit seiner Leistung sehr zufrieden. Astrid Ottmann (R 50/S 60/60 Pkt.) hatte mit Problemen am Ellbogen zu kämpfen und machte nur einen Stoßversuch. „Tobis Gutberlet hat alle und auch sich überrascht, als er im Stoßen seine Bestleistung erst auf 110 und schließlich auf 115 Kilo gesteigert hat“, freute sich Lehr über den Nachwuchsmann (R 85/S 115/46 Pkt). Mit Trainingsrückstand zu kämpfen hatte Andreas Pawlow (R 130/S 162/60 Pkt.), da er als Jugend-Coach tätig ist und kaum noch selbst zum Griff an die Hantel kommt.