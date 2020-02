KSV-Sieg zum Abschluss

Mannheim.Die Landesliga-Gewichtheber des KSV Mannheim haben die Saison mit einem Sieg beendet. In Durlach gewannen Thomas Schiller, Vera Huwe, Andreas Pawlow, Jürgen Sieth und David Boukroum mit 162,7:119,6 Punkten. „Mit diesem Sieg haben wir nicht gerechnet“, gab KSV-Vorstand Hartmut Lehr zu. „Wenn man sich die bisherigen Ergebnisse anschaut, hat Durlach immer deutlich mehr gemacht. Zudem konnten wir nur zu fünft antreten, da wir kurzfristig auf Stefan Gunesch verzichten mussten“, erklärte Lehr.

Die Mannheimer zeigten sich davon jedoch unbeeindruckt. „Nach dem Reißen der ersten Gruppe hatten wir schon einen deutlichen Vorsprung, den wir noch ausgebaut haben und so mit einem satten Polster ins Stoßen gegangen sind“, schilderte Lehr den Wettkampfverlauf. Zudem stellten David Boukroum im Stoßen mit 80 kg und Vera Huwe sogar im Reißen (57 kg) und Stoßen (74 kg) neue persönliche Bestleistungen auf. „Thomas Schiller war mit 56,7 Punkten bester Heber des Abend“, berichtete Lehr.

Der Wettkampf in Durlach bedeutete für Schiller, Pawlow und den KSV eine Zäsur. „Beide beenden ihre Laufbahn für uns. Sie werden bei ihrem Heimatverein TV Eichen im Mastersbereich an die Hantel gehen“, erklärte Lehr. Der KSV, der am letzten Wettkampftag frei ist, wird zwar seinen zweiten Tabellenrang wieder verlieren, „aber diese Platzierung ist eine schöne Momentaufnahme und wir sind insgesamt zufrieden mit der Saison“, fasste Lehr die Runde zusammen. jako

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.02.2020