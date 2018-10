KSV unter Druck im Titelrennen

Hockenheim.Wenn am Samstag um 20 Uhr der bisher ungeschlagene Regionalliga-Tabellenführer RKG Reilingen/Hockenheim (16:0 Punkte) auf seinen Verfolger KSV Schriesheim (13:3) trifft, fällt eine erste Vorentscheidung im Titelrennen. Die Gäste von der Bergstraße müssen Zähler einfahren, um Anschluss zu halten und ihre eigenen Ambitionen auf die Spitze am Leben zu erhalten. Nach dem turbulenten Pokalhalbfinale beider Teams im Juni hat der KSV zudem noch eine Rechnung offen, die er gerne begleichen würde.

Nach den zuletzt gezeigten starken Leistungen gegen Reilingen und Tennenbronn reist der SRC Viernheim mit berechtigten Chancen nach Württemberg zu Mitaufsteiger ASV Schorndorf. Im Duell zweier punktgleicher Teams kommt es wohl auf die Tagesform und die richtige Taktik bei der Aufstellung an.

Verfolgerduelle in der Oberliga

Obwohl sich an der Spitze der Oberliga der ASV Ladenburg am vergangenen Wochenende als Favorit herauskristallisiert hat, gibt es interessante Verfolgerduelle am letzten Kampftag der Vorrunde: So muss RSC Eiche Sandhofen in den Odenwald reisen und sich der SVG Nieder-Liebersbach stellen, was in der Vergangenheit immer eine hochemotionale Angelegenheit war.

Auch die KG Laudenbach/Sulzbach muss reisen und hat mit Aufsteiger KSV Ispringen eine ähnlich hohe Hürde zu bewältigen. Etwas entspannter kann es dagegen Spitzenreiter ASV Ladenburg angehen lassen, der Schlusslicht KSV Kirrlach zu Gast hat. Der KSV Hemsbach hofft – mit seinem ersten Sieg im Rücken – auch gegen den KSV Malsch zu punkten. (alle Kämpfe am Samstag, 20 Uhr). Bereits am Freitag trifft der KSV Ketsch auf den AC Ziegelhausen (20.30 Uhr), wo sich eine Ergebnisprognose schwierig gestaltet.

In der Verbandsliga geht der KSV Berghausen vor eigenem Publikum als leichter Favorit in den Kampf gegen den SRC Viernheim II (Samstag, 20 Uhr). T.P.

