KSV wagt Neuanfang in Landesliga

Mannheim.Hartmut Lehr ist ein kühler Rechner. In Windeseile kann der Vorsitzende des KSV Mannheim ermitteln, um wie viele Kilogramm die Gewichtheber steigern müssen, um im Zweifelsfall das Resultat zugunsten der Quadratestädter zu drehen. Entsprechend nüchtern begründet Lehr den folgenschweren Schritt des KSV: „Wir hatten in der zweiten Saisonhälfte mit unseren Leistungen in der Oberliga nichts mehr verloren. Deshalb haben wir für die Landesliga gemeldet.“

Dass dieser Schritt richtig war, bestätigte sich im ersten Heimkampf der neuen Runde gegen den KSV Durlach, den die Mannheimer zu fünft mit 197,7:250,8 Relativpunkten verloren. „Die Leistung war nicht überragend, aber wir waren auch ein Heber weniger“, schätzt Lehr das Resultat realistisch ein. Neben den Routiniers Jürgen Sieth (Reißen 55 Kilogramm/Stoßen 67 kg/38 Punkte) und Thomas Schiller (R 110/S 145/82) steuerte Tobias Gutberlet nach längerer Verletzungspause 27 Zähler bei (R 78/S 100).

„Außerdem haben Tonja Koch und Marcel Mühlinghaus ihr Debüt im Gewichtheben gegeben. Beide waren verständlicherweise nervös“, berichtet der KSV-Chef über die Verstärkung aus Rheinland-Pfalz. „Beide kommen aus der Crossfit-Ecke. Den Kontakt hat Thomas Schiller hergestellt und wenn sie noch mehr Routine haben, ist da noch mehr drin“, ist sich Lehr sicher. So standen für Tonja Koch (R 46/S 60) 36 Punkte und für Mühlinghaus (R 78/S 97) 14,7 Zähler im Wettkampfprotokoll.

Für den weiteren Saisonverlauf ist der Vorsitzende zuversichtlich. „Gegen Rastatt rechne ich mit Andreas Pawlow und auch Astrid Ottmann sollte im Verlauf des Novembers wieder zurück sein. Dann dürften 300 Punkte drin sein“, rechnet Lehr schon einmal hoch. jako

