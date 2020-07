Kürzere Winterpause

Frankfurt.Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den endgültigen Rahmentermin-Kalender für die 3. Liga festgezurrt. Saisonauftakt für den SV Waldhof und 19 weitere Vereine, denen am Freitagnachmittag ohne Ausnahme die Spielerlaubnis für die neue Saison erteilt wurde, ist wie bereits kommuniziert der 18. September. An diesem Freitagabend wird dann auch das Eröffnungsspiel angepfiffen.

In der ersten Saisonhälfte sind drei Wochenspieltage vorgesehen, zudem wird die 3. Liga während der Nationalmannschaftsperioden im Oktober und November keine Pause einlegen, sondern an den jeweiligen Wochenenden (9. bis 12. Oktober und 13. bis 16. November) spielen.

Nach dem 17. Spieltag (18. bis 21. Dezember) geht es in eine dreiwöchige Winterpause, ehe die Saison ab 8. Januar 2021 fortgesetzt wird. Auch die Rückrunde der 3. Liga beinhaltet drei Wochenspieltage. Das Saisonfinale mit dem 38. Spieltag ist für Samstag, 22. Mai, terminiert. Gespielt wird wie gehabt am Freitagabend (19 Uhr), am Samstag (14 Uhr), Sonntag (13 und 14 Uhr) sowie am Montagabend (19 Uhr). red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.07.2020