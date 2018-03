Kulovits verlängert

Anzeige

Sandhausen.Der Kapitän bleibt an Bord: Vor dem Auswärtsspiel des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen beim SSV Jahn Regensburg (Sonntag, 13.30 Uhr) hat Stefan Kulovits seinen Vertrag um ein Jahr bis 2019 verlängert. „Die Voraussetzungen hier in Sandhausen passen zu 100 Prozent“, so der 34-jährige Österreicher, der auch nach seiner aktiven Laufbahn dem Fußball treu bleiben möchte. „Meine Familie und ich fühlen uns wohl, die Mannschaft ist top und unter unserem Trainer findet eine kontinuierliche Weiterentwicklung statt. Von daher sprach für mich nichts gegen ein weiteres Jahr am Hardtwald.“

Auch Trainer Kenan Kocak freute sich darüber, Kulovits weiterhin zu seinem Team zählen zu dürfen: „Ich durfte als Spieler und Trainer schon einige Menschen kennenlernen. Kulo gehört zu denjenigen, die ich nie vergessen werde. Er ist ein positiver Typ, der auch innerhalb der Mannschaft für gute Stimmung und eine professionelle Einstellung sorgt. Er ist ein absoluter Führungsspieler und ich bin froh, dass er diese Entscheidung getroffen hat.“

Drei Punkte beim SSV im Blick

Nach seinem Armbruch stand Kulovits in der Vorwoche beim 1:1 gegen den FC Erzgebirge Aue wieder auf dem Platz. Ein Spiel, aus dem SVS eigentlich drei Punkte mitnehmen wollte. „Der Offensivverbund hat einiges vermissen lassen“, so Kocak, der dennoch seiner Mannschaft Respekt zollte, gerade mit Blick auf die Verletztenliste.