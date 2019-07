Kunstein: Medaille mit Bestzeit

Baku.Felix Kunstein von der MTG Mannheim hat bei den Europäischen Olympischen Jugendspielen in Aserbaidschan mit neuer Bestzeit von 10,53 Sekunden Bronze über 100 Meter gewonnen. Der 16-jährige Sprinter, der sich mit einer starken Leistung bei der Bauhaus-Juniorengala in Mannheim für das EYOF qualifiziert hatte, legte im Finale einen fast perfekten Start hin. Er musste danach nur noch die favorisierten Umut Uysal (Türkei/10,47) und Matteo Meluzzo (Italien/10,48) vorbeiziehen lassen, hielt aber in einem Herzschlagfinale gegen Tazana Kamanga-Dybrak (Dänemark/10,55) die Medaille fest. Seinen alten persönlichen Rekord von 10,62 sec verbesserte Kunstein deutlich. Es war am zweiten EYOF-Tag bereits die vierte Bronzemedaille für das kleine U-18-Team des Deutschen Leichtathletik-Verbandes. sd

