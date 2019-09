Kurpfälzer Kampfgemeinschaft bleibt im Unterhaus

Backnang.Die Judofighters Rhein-Neckar werden auch nächste Saison in der 2. Bundesliga starten. Die Rückkehr ins Oberhaus ist nach der knappen 6:8-Niederlage bei der TSG Backnang vom Tisch. Doch so richtig traurig ist niemand vom Judoteam Heidelberg/Mannheim, denn der Wiederaufstieg wäre finanziell nur schwer zu stemmen gewesen, der Klassenerhalt wegen der nicht durchgängig optimal besetzten Gewichtsklassen mit den eigenen Kräften ein fast unerreichbares Ziel.

Gleichwohl wollten die Judofighters als Tabellenführer den Sieg gegen den Verfolger aus Schwaben nicht herschenken und gaben bislang wenig eingesetzten, umso ehrgeizigeren Kämpfern die Chance, sich zu zeigen. Allerdings sah es im ersten Durchgang nach einem 1:6-Rückstand eher nach einer Schlappe aus. Nur Schwergewichtler Sascha Barth gewann seinen Kampf und jubelte über seinen ersten Erfolg für das Judoteam.

Er war mit seinem erneuten vorzeitigen Ippon-Sieg im zweiten Durchgang auch maßgeblich an der tollen Aufholjagd seines Teams beteiligt. Das machte aus dem 1:6 durch Jonas Mollet (-73 kg), Sidney Mai (-100 kg), Jan Mollet (-66 kg), Tobias Diehl (-90 g), Barth (+100 kg) sowie nach der Niederlage von Mustafa Jamil (-60 kg) ein 6:7.

Nun hatte es David Hill (-81 kg) in der Hand, wenigstens noch auszugleichen, doch der junge Judoka wurde bei seinem ersten Saisoneinsatz für die Judofighters in der Verlängerung gestoppt.

„Zu sehen, dass Kämpfer, die seltener zum Einsatz kommen, konkurrenzfähig sind, macht Mut“, sagte Coach Matthias Krieger, der das Cheftrainer-Gespann Carmen Bruckmann/Stefan Saueressig (unterwegs beim Worldcup der sehgeschädigten Judoka) vertrat. „Ich finde es großartig, dass die Leistungsträger am Mattenrand alles gegeben haben und die Kämpfenden lautstark unterstützten. Das Ergebnis ist für uns zufriedenstellend und wir können damit leben“, sagte Krieger. „Wir sind momentan in der 2. Liga gut aufgehoben, denn wir wollen langfristig an unserem Konzept festhalten, niemanden einzukaufen. Der starke Mannschaftsgeist steht bei uns im Vordergrund.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.09.2019