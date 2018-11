Kurpfälzer Note in San Siro

MAILAND.Wenn morgen Abend in der Europa League der Anpfiff zwischen dem AC Mailand und F91 Dudelange ertönt (18.55 Uhr), treffen zwei Fußball-Welten aufeinander. Schon allein der Marktwert der Spieler beider Teams lässt die Kräfteverhältnisse bei diesem ungleichen Duell erahnen. Auf der einen Seite mit dem AC Mailand ein Welt-Klub, dessen Kader mit 486 Millionen Euro gehandelt wird. Auf der anderen Seite Düdelingen, das durch die erstmalige Qualifikation für die Gruppenphase Luxemburger Fußball-Geschichte geschrieben hat, und dessen Equipe auf bescheidene vier Millionen Euro dotiert wird. Dennoch mühten sich die Italiener im Hinspiel zu einem knappen 1:0-Sieg.

Und auch wenn der SV Waldhof von diesen Sphären weit entfernt ist, ist diese Gruppenpartie in der Europa League durchaus mit einer Mannheimer Note gewürzt: Mit Hakan Calhanoglu bei den Italienern und Leon Jensen (kl. Bild, oben) beim krassen Außenseiter haben beide Teams Spieler in ihren Reihen, die in Mannheim geboren sind. Noch dazu steht bei Düdelingen Yannick Kakoko (kl. Bild, unten) unter Vertrag, der in der Saison 2011/12 für den SVW in der damaligen Regionalliga Süd acht Spiele absolvierte.

Vater des Erfolgs bei dem Luxemburger Spitzenklub ist Trainer Dino Toppmöller, Sohn des einstigen Waldhöfer Zweitliga-Coaches Klaus Toppmöller. „In erster Linie zählt für uns das Erlebnis, in San Siro zu spielen“, sagt Jensen in Anbetracht der Tatsache, dass F91 Düdelingen mit null Punkten und 1:11 Toren aussichtslos auf dem letzten Gruppenplatz steht. „Natürlich wollen wir am liebsten etwas mitnehmen, aber hauptsächlich geht es darum, Spaß zu haben.“ Auch wenn es für den italienischen Spitzenklub ums Weiterkommen geht, droht ein Geisterspiel gegen die Luxemburger. Gegen Olympiakos Piräus verloren sich zuletzt nur 22 200 Zuschauer in der 80 000 Fans fassenden Betonschüssel. Ob diese Marke gegen Düdelingen überhaupt erreicht wird, bleibt fraglich. „Das interessiert uns nicht. Entscheidend ist, dass wir in San Siro spielen, egal, ob vor 10 000 oder 40 000 Zuschauern“, sagt Jensen. „Es ist klar, dass gegen uns nicht so viele Zuschauer kommen. Dennoch ist es geil, dort zu spielen.“

Europa League als Sprungbrett

Heute Mailand, morgen Sportive Hostert in der Luxemburger BGL Ligue – ein Spagat, der für viele Spieler aus Dudelange neu ist. Und auch wenn die Europa-League-Teilnahme einen Geldsegen in Höhe von vier Millionen Euro bringt, leidet derzeit die Leistung in der Liga, in der F91 Düdelingen sechs Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Jeunesse Esch hat. Und das, obwohl es unter Toppmöller nach dessen Einstieg als Trainer stetig bergauf ging. Zwei Meisterschaften folgte der Coup in der Europa League, wo in der Qualifikation mit Legia Warschau und CFR Cluj zwei Klubs aus dem Weg geräumt wurden, die bereits Champions League gespielt haben.

Für Jensen, der für den SV Werder Bremen II schon in der 3. Liga gespielt hat, soll das Abenteuer Europa League als nächstes Sprungbrett in seiner Karriere fungieren. Dass die Gegenspieler in diesem Spiel Gonzalo Higuaín, Suso oder Gianluigi Donnarumma heißen, lässt die Spieler von Düdelingen kalt. Schließlich haben sie Ibrahimovic in ihren Reihen. Der heißt jedoch nicht Zlatan, sondern Sanel – und hat in der Luxemburger Liga bislang drei Tore erzielt. (Bilder: F91/Bschirrer)

