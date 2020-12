Kurz vor der Sensation

Mannheim.Im Bundesliga-Doppelpack gegen die ECDC Memmingen Indians schnupperten die Eishockey-Damen der Mad Dogs Mannheim an der Überraschung, unterlagen dem amtierenden deutschen Meister dann aber knapp mit 1:2 (0:2, 1:0, 0:0). Einen Tag später gab es gegen den Titelverteidiger eine deutliche 1:7 (1:1, 0:5, 0:1)-Heimschlappe.

„In der ersten Partie waren wir nach unserem Anschlusstreffer zum 1:2 dem 2:2 eigentlich näher, als Memmingen einem dritten Tor. Der zweite Treffer ist uns aber nicht gelungen. Im zweiten Spiel waren die Indians ausgebuffter und haben unsere Fehler eiskalt bestraft. Wir haben eine gute Mannschaft beisammen, die aber noch lernen muss, ihre Chancen noch besser zu nutzen“, hätte Mad Dogs-Headcoach Randall Karsten seiner Mannschaft mehr gegönnt. In Spiel eins gingen die Gäste im ersten Abschnitt mit 2:0 in Führung, doch im zweiten Drittel verkürzte Neuzugang Lisa Heinz zum 1:2 (24.). Tags darauf gelang Alex Woken in Überzahl der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich (10.). and

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.12.2020