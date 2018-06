„La Familia“ geht durch dick und dünn

Anzeige

MANNHEIM.Nach drei Jahren in der B-Liga kehrt die SpVgg Wallstadt II in die Fußball-Kreisklasse A zurück. Dafür war am Ende nicht einmal ein eigener Erfolg notwendig, als vielmehr eine Niederlage des Konkurrenten SV Laudenbach. Während sich die Wallstädter spielfrei zurücklehnen konnten, verlor der Kontrahent von der Bergstraße sein Spiel gegen die TSG Lützelsachsen II mit 0:1 und konnte so die SpVgg II nicht mehr einholen.

Trainer Stefan Wiesbeck erlebte den Moment des Aufstiegs ebenfalls sehr ungewöhnlich. „Wir saßen im Flugzeug auf dem Rückweg von Berlin von einem Junggesellenabschied. Es waren auch ein paar Spieler aus der Mannschaft dabei. Als wir dann gelandet sind, waren wir Meister“, schildert er. Anschließend traf sich das Team in Wallstadt und feierte zünftig den Aufstieg.

Mehr als 100 Tore erzielt

Hinter dem Erfolg der Blau-Weißen steckt ein ganzes Stück harte Arbeit. Mehr als 100 Tore hat die Kreisliga-Reserve erzielt, seit dem zweiten Spieltag stand das Team mit nur einer kurzen Unterbrechung dauerhaft auf Rang eins. Dennoch verortet Trainer Wiesbeck den Knackpunkt der Saison erst auf das erste Rückrundenspiel beim FV 03 Ladenburg II. „Wir haben dort in der Vergangenheit immer verloren. Dieses Mal haben wir erstmals mit 2:1 gewonnen und da haben wir gewusst, dass es am Ende tatsächlich klappen könnte mit dem Aufstieg“, blickt Wiesbeck zurück. Ausgerechnet in diesem Spiel riss sich Co-Trainer Steffen Martin zum dritten Mal das Kreuzband – aber auch diesen Rückschlag steckte die SpVgg II weg.