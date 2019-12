Ladenburg so gut wie sicher

Ladenburg.In der Regionalliga Baden-Württemberg dürfte sich der ASV Ladenburg trotz seiner Niederlage mit 10:16 beim KSV Tennenbronn wohl den Klassenerhalt gesichert haben, da der größte Konkurrent KSV Rheinfelden zeitgleich gegen Baienfurt nicht über ein Unentschieden hinauskam. Nun gilt es noch, im abschließenden Heimkampf gegen das punktlose Schlusslicht TuS Adelhausen II zu punkten und den angebotenen „Matchball“ zu verwandeln.

Meister SRC Viernheim hatte bei den stark verjüngten Südbadenern an diesem Kampftag jedenfalls keinerlei Probleme und siegte überlegen mit 28:11. Den erwartet schweren Kampf hatte der KSV Schriesheim gegen Hofstetten zu bestreiten. Die Bergsträßer traten erneut nicht in Bestbesetzung an und verloren daher fast schon folgerichtig vor heimischem Publikum mit 14:18.

Der RSC Eiche Sandhofen war in der Oberliga für Meister SVG Nieder-Liebersbach der befürchtet schwere Gegner. Trotz Verletzungssorgen erkämpften sich die Mannheimer beim noch unbezwungenen Spitzenreiter ein achtbarers 14:19. Der KSV Ketsch wurde seiner Favoritenrolle gegen den KSV Ispringen gerecht, musste aber alles in die Waagschale werfen, um die starken Gäste mit 17:15 zu bezwingen.

Im Bergstraßenduell konnte die KG Laudenbach/Sulzbach endlich ihre Niederlagenserie stoppen und bezwang Nachbar KSV Hemsbach mit 17:12, was für diese fast schon den sicheren Abstieg bedeutet. Der KSC Graben-Neudorf hatte den AC Ziegelhausen jederzeit im Griff und siegte mit 24:13 auch entsprechend deutlich, womit theoretisch bei einem Erfolg in Ketsch sogar noch Platz zwei oder drei möglich sein könnte. TP

