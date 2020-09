Ladenburg überzeugt mit starkem Spiel

Mannheim.Am dritten Spieltag der Fußball-Kreisliga übernahm der FV Ladenburg aufgrund der einzigen noch lupenreinen Weste die Tabellenspitze. Schlusslicht mit null Punkten ist der VfR Mannheim II.

Ladenburg – Wallstadt 5:2 (3:1)

Die Mannschaft des FV Ladenburg um den vierfachen Torschützen Tobias Baumann bot eine überzeugende Leistung, spielte die Tore schön heraus und gewann hochverdient. Die SpVgg Wallstadt kam nach dem Wechsel besser in die Partie, erzielte in der Drangphase auch den Anschluss zum 4:2, doch der FVL ließ nichts mehr zu.

Viernheim – VfR Ma. II 5:0 (1:0)

Der TSV Amicitia Viernheim tat sich gegen den VfR Mannheim zunächst überraschend schwer und ermöglichte ihm immer wieder Ballgewinne – mit denen die Rasenspieler jedoch nichts anfangen konnten. Als sie in den letzten zwanzig Minuten auch kräftemäßig nachließen, zog Viernheim davon.

Hockenh. – Neckarau 1:4 (1:1)

Ein gebrauchter Tag für den FV Hockenheim. Obwohl er gut ins Spiel fand, war er nach dem Ausgleich des TSV Neckarau nicht mehr richtig auf dem Platz und leistete sich viele Aufbaufehler. Die nutzte der TSV zum verdienten Sieg.

Lindenhof – Schwetzing. 1:0 (0:0)

In einem zerfahrenen Spiel, in dem kein Team Torgefährlichkeit ausstrahlte, kam der MFC Lindenhof gegen den KSC Schwetzingen durch einen Treffer in der Schlussphase zu einem glücklichen Erfolg.

Reilingen – Leutershaus. 1:0 (0:0)

Viel Kampf mit wenigen Torabschlüssen bestimmte die Partie. Vor der Pause war der FV Leutershausen besser. Im danach ausgeglichenen Spiel ging der SC Reilingen durch einen Handelfmeter in Front.

Friedrichsf. – Hoch. Türk. 1:4 (1:3)

Wegen der Pokalbegegnung unter der Woche fehlte den Teams Frische und Personal. Doch der FC Hochstätt Türkspor, für den Berkan Demiröz einen Hattrick erzielte, kompensierte dies besser und profitierte vom schwachen Abwehrverhalten der Friedrichsfelder Germanen.

Rheinau – Ilvesheim 1:2 (1:0)

Der SC Rot-Weiß Rheinau bestimmte das Spiel, verpasste es aber, die Pausenführung zu erhöhen. Innerhalb von zwei Minuten drehte die Spvgg Ilvesheim mit einem Doppelschlag per Kopf die Partie.

Plankstadt – Hemsbach 2:2 (1:2)

In der an Torchancen armen Begegnung hatte die SG Hemsbach in der ersten Hälfte etwas mehr vom Spiel, danach war die Partie bei der TSG Eintracht Plankstadt ausgeglichen. Insofern geht das Remis in Ordnung.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.09.2020