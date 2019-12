Ladenburg will Klarheit schaffen

Mannheim.In der Ringer-Regionalliga Baden-Württemberg kann Meister und Aufsteiger SRC Viernheim eine gelungene Saison mit seinen Fans feiern. Zuvor muss jedoch die Aufgabe gegen die WKG Weitenau-Wieslet erfolgreich gelöst werden (Samstag, 20 Uhr). Der ASV Ladenburg kann – unabhängig eventueller Ergebniskorrekturen – seinen Klassenverbleib aus eigener Kraft sichern, da die Verfolger Sulgen und Rheinfelden direkt aufeinandertreffen. Gegen den schon länger feststehenden Absteiger und noch sieglosen TuS Adelhausen II sollte dies machbar sein (Samstag 16 Uhr). Der KSV Schriesheim hat die schwerste Aufgabe der Vertreter aus dem Nordbadischen Ringerverband. Er muss zum Tabellendritten KG Baienfurt/Ravensburg/Vogt reisen und wird in der Verfassung der vergangenen Wochen wohl ohne Punkte bleiben.

In der Oberliga kam der RSC Eiche Sandhofen nach schwacher Vorrunde erst in der zweiten Saisonhälfte in Schwung. Mit einem Erfolg gegen den KSV Ispringen (Samstag, 20 Uhr) möchte er die eigenen Fans versöhnen. T.P.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.12.2019