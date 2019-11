Ladenburger Sturm und Drang

Ladenburg.Seit eineinhalb Jahren sitzt Jörg Höpfner auf dem Trainerstuhl des FV 03 Ladenburg. Damals hatte er einen Kreisliga-Absteiger übernommen und den Club umgehend ins Mannheimer Fußball-Oberhaus zurückgeführt. „Nach dem Abstieg ist es uns gelungen, gute Spieler zu uns zu holen und eine Mannschaft zu formen, die gleich Meister wurde“, blickt Höpfner gerne zurück. Seit seinem Amtsantritt zeigt der Richtungsanzeiger kontinuierlich nach oben. Nach der Meisterschaft und dem Aufstieg haben die Römerstädter nun auch in der Kreisliga mit Platz sechs das vermeintliche Optimum erreicht.

„Wir mussten erst einmal schauen, wo wir stehen, nachdem uns im Sommer einige wichtige Spieler verlassen haben. Bis auf die ersten beiden Saisonspiele war ich auch zufrieden“, bilanziert Höpfner. Seine Handschrift, ein offensiver Spielstil, blitzt auch in dieser Saison durch, die Ladenburger verzeichnen mit 42:32 Treffern nach 14 Partien ein fast abenteuerliches Torverhältnis. „Als ehemaliger Stürmer will ich das Team immer offensiv ausrichten. Wir wollen Tore schießen, was hin und wieder zu Lasten der Defensive geht“, verteidigt der Coach die Trefferbilanz im Klassement.

Dennoch übt man sich in Ladenburg trotz Platz sechs und einem vermeintlich komfortablen Polster nach unten in Zurückhaltung. Denn: Bei einer nicht unwahrscheinlichen Konstellation in der Landesliga ist auch in dieser Saison mit vier Absteigern aus der Kreisliga zu rechnen. „Wir haben acht Punkte Vorsprung auf den ersten möglichen Abstiegsrang. Das wollen wir ausbauen, damit wir nicht hinten reinrutschen“, gibt Höpfner als Maßgabe vor.

Nahziel Klassenerhalt

Mittel- bis langfristig möchte man sich wieder in der Kreisliga etablieren. Das Nahziel für diese Spielzeit ist es erst einmal, den Klassenerhalt frühzeitig zu sichern, „und gerne auch den Mannschaften von oben ein Bein stellen“, sagt Höpfner augenzwinkernd. Dass sie das können, haben die Ladenburger schon unter Beweis gestellt, als sie dem noch ungeschlagenen Spitzenreiter Rot-Weiß Rheinau ein 2:2 abtrotzten. „Wenn es gut läuft, kann in dieser Liga jeder jeden schlagen“, hat Höpfner festgestellt.

Gelegenheit, diese These erneut zu untermauern, bietet sich direkt am Sonntag, wenn der Tabellenzweite SpVgg Wallstadt im Römerstadion zu Gast ist. Auch deren Trainer Michael Wagner betrachtet die Nulldreier keineswegs mehr wie einen gewöhnlichen Aufsteiger. „Ich habe Ladenburg schon beobachtet. Sie haben eine starke Offensive und werden uns mit Sicherheit früh attackieren“, erwartet Wagner ein Spiel mit offenem Visier.

Wallstadts Wagner mit Respekt

Seine Mannschaft verbuchte am vergangenen Wochenende mit dem 3:2 gegen Plankstadt Big Points, nachdem Spitzenreiter Rot-Weiß Rheinau und Verfolger TSG Lützelsachsen Unentschieden spielten. „Wir wollen versuchen, die letzten beiden Spiele zu gewinnen, um uns für die Rückrunde eine gute Ausgangsposition zu verschaffen“, ist Wagner auf die beiden Spiele fokussiert. Sowohl die Ladenburger als auch Wallstädter planen in der Winterpause keine Hauruckaktionen auf dem Transfermarkt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.11.2019