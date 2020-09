Länderspiele in der „Blase“

Düsseldorf.Seit dem 16. September befinden sich die Nationalmannschaften des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) in Düsseldorf in einer sogenannten Blase – auch „Bubble“ genannt. In Corona-Zeiten heißt dies letztlich nichts anderes, als dass die beiden DHB-Teams möglichst abgeschottet von der Außenwelt in Düsseldorf Länderspiele gegen Belgien bestreiten, die am Dienstag und Mittwoch auf der Anlage des Düsseldorfer HC steigen.

Der Blick der Hockey-Welt ist auf Deutschland gerichtet, stellen die Partien der Damen (dienstags und mittwochs jeweils um 15.30 Uhr) und der Herren (dienstags und mittwochs jeweils um 18 Uhr) doch den Wiederbeginn der seit März unterbrochenen FIH Pro League-Saison 2020 dar, die bis 2021 verlängert wurde. Zuschauer sind in Düsseldorf bei den Begegnungen zwischen Deutschland und Belgien zwar aktuell vor Ort nicht zugelassen, die Spiele werden aber vom Streamingdienst DAZN live übertragen.

Großes Mannheimer Kontingent

Bei den DHB-Damen stehen mit Naomi Heyn und Sonja Zimmermann auch zwei Spielerinnen vom Mannheimer HC im Aufgebot von Damenbundestrainer Xavier Reckinger. Einen noch etwas größeren Kader hat Herrenbundestrainer Kais al Saadi zur Maßnahme in Düsseldorf eingeladen. Mit Torhüter Alexander Stadler und Paul Philipp Kaufmann sind auch zwei Akteure vom TSV Mannheim Hockey mit an Bord. Mit Teo Hinrichs, Linus Müller und Justus Weigand wurden auch drei Spieler vom Mannheimer HC berufen, wobei der Einsatz von Weigand fraglich ist, weil dieser zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses in der Bundesliga pausieren musste.

