Ländervergleich mit Niveau

Schriesheim.Mit den Boxern aus Italien zog gestern der Frühling in Schriesheim ein – und zugleich in die Box-Matinee. Draußen vor dem Mathaisemarkt-Festzelt gab’s Sonnenschein und milde Temperaturen, drinnen begeisterten heiße Kämpfe über 600 Kampfsportfreunde aus der ganzen Region. Mit dem niveauvollen Ländervergleich zwischen deutschen und italienischen Elite-Boxern, der 20:16 für die Gäste endete, lebte eine frühere Tradition der seit 1975 bestehenden Reihe wieder auf: Erstmals seit 2013, als die Nationalstaffel aus Irland zu Gast war, gab es nämlich wieder einen echten Länderkampf. Dafür war das Mathaisemarkt-Boxen vor allem zwischen 1994 und 2005 bekannt.

Dass in der deutschen Ring-Ecke dennoch überwiegend Athleten aus dem Box-Verband Baden-Württemberg (BVBW) im Trikot mit dem Bundesadler auf der Brust steckten, hat einen guten Grund: Aus den jüngsten Deutschen Meisterschaften ging der Südwestlandesverband als zweitstärkster hervor. Das schlägt sich in der Nationalstaffel nieder. Doch leider kamen aufgrund einer Grippewelle und Verletzungen aus der Erstauflage des Vergleichs am Freitagabend, den das erwartet starke Team Italia in Pfullendorf mit 21:18 gewonnen hatte, nicht alle amtierenden BVBW-Champions zum Einsatz – was zum Teil auch die Niederlage erklärte.

Dafür sah das Publikum aber hochmotivierte Italiener und deutsche Spitzenboxer wie Hamza Touba. Der aus Neuss stammende Fliegengewichtler zählt aus alter Verbundenheit zwar zum nordrhein-westfälischen Verband. Doch der heutige Sportsoldat trainiert seit Jugendjahren am Olympiastützpunkt Rhein-Neckar in Heidelberg und lebt seit 2017 in Edingen. Da er auch den Nachwuchs des gastgebenden Kraft-Sport-Vereins (KSV) trainiert, kletterte der 26-Jährige als Lokalmatador in den Ring.