Landesliga mit starkem Mannheimer Anstrich

MANNHEIM.Vor kurzem ist die Meldefrist für die Vereine aus dem Fußballkreis für die kommende Saison zu Ende gegangen. Erstmals seit längerer Zeit starten wieder sieben Vereine aus dem Mannheimer Fußballkreis in der Landesliga Rhein-Neckar. Neu in der Kreisliga sind Landesliga-Absteiger TSV Amicitia Viernheim II sowie die Aufsteiger Spvgg 06 Ketsch II, FV Leutershausen und SV Enosis Mannheim.

In die Kreisklasse A I werden die Kreisliga-Absteiger SC Olympia Neulußheim und DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen, die sich nun wieder auf Derbys gegen den FC Viktoria Neckarhausen freuen darf, eingeteilt. Aus der B-Klasse betritt der Aufsteiger KSC Schwetzingen mit der A-Liga Neuland. In der Kreisklasse A II greifen der Kreisliga-Absteiger FV 03 Ladenburg und die Aufsteiger DJK Feudenheim, SpVgg Wallstadt II sowie SV Laudenbach an.

SC United Weinheim neu dabei

Die B-Klassen gehen in der kommenden Saison mit 15 Mannschaften an den Start. Mit dabei sind der VfB Gartenstadt III, die LSV 64 Ladenburg II, der MFC Phönix Mannheim II und der FC Hochstätt Türkspor II, die im Verlauf der vergangenen Saison zurückzogen. Neumeldungen sind der TSV Sulzbach II, die DJK Feudenheim II und der SC United Weinheim, der sich erst im September 2017 gegründet hat und nun mit dem Spielbetrieb beginnt.