Landesmeister gesucht

Anzeige

KSV-Boxchef Werner Kranz will zwei oder drei KSV-Nachwuchsleute für Einlagekämpfe in den Ring zu schicken. Offiziell am Start sind Frauen und Männer in den Leistungsklassen A (über 14 Siege im Kampfpass), B (sieben bis 14 Siege) und C (weniger als sieben Siege).

Am Samstag finden um 14 und um 19 Uhr Halbfinalkämpfe statt. Der Eintritt kostet 5 Euro pro Veranstaltung beziehungsweise 10 Euro für das sonntägliche Finale.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.07.2018