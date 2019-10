Lange Reise zum Meister

Ludwigshafen.Es ist eine ganz schwierige Aufgabe für die Eulen Ludwigshafen. Die Pfälzer müssen am Donnerstag, 19 Uhr, beim Deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt ran. Der Tabellenvorletzte will sich bei den Norddeutschen aber so gut wie möglich verkaufen.

„Jetzt geht es darum, dass wir aus den Fehlern, die wir gemacht haben, lernen und wir als Mannschaft Stück für Stück daran arbeiten, damit wir besser werden“, sagt Eulen-Kreisläufer Max Haider. „Dass wir da keine Punkte erwarten können, ist klar.“ Und in der Tat sind die Eulen beim amtierenden deutschen Meister nur krasser Außenseiter.

Nicht das Tempo mitgehen

Nach neun Spieltagen belegen die Flensburger den dritten Tabellenplatz und mischen wieder in der Spitzengruppe mit, haben aber mit 13:5 Punkten bereits einen Minuspunkt mehr als in der ganzen Vorsaison. In der Champions League ist die SG mit sieben Punkten aus vier Spielen Tabellenzweiter in der Vorrundengruppe. Die Doppelbelastung ist allerdings hoch. Gibt es deshalb vielleicht doch eine kleine Chance für die Eulen?

„Wir wollen direkt zu Beginn einige Dinge besser machen, als in den Spielen zuletzt in Göppingen und gegen Stuttgart“, sagt der Ludwigshafener Trainer Benjamin Matschke und führt aus: „Wir wollen cleverer Handball spielen und nicht sofort das Tempo von Flensburg mitgehen, um nicht gleich wieder aussichtslos zurückzuliegen.“ Die Eulen fahren übrigens mit dem Zug nach Flensburg. „Wir haben eine lange Reise vor uns“, sagt Matschke. bol

