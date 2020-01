Laufcup 2020: Anmeldung offen

Mannheim.Noch ist es ungemütlich draußen, doch die Hobby-Läufer und Ausdauerspezialisten bereiten sich schon für die ersten Wettkämpfe vor. Die Saison in der Region beginnt traditionell mit dem Mathaisemarkt-Lauf am 7. März, danach wirft auch schon der engelhorn sports On Laufcup 2020 seine Schatten voraus.

Erste Station ist wie immer der Straßenlauf in Sandhofen, der am 28. März zum 34. Mal ausgetragen wird. Für die vier Konkurrenzen mit dem Hauptlauf über 10 Kilometer im Zentrum ist die Anmeldung unter „sandhofer-strassenlauf.de“ bereits geöffnet.

Auch die zweite Laufcup-Station nimmt unter „soprema-neckar-run.de“ bereits Anmeldungen entgegen: Am 1. Mai kommt es zur 4. Auflage des Neckar Run beim TSV 1846 Mannheim. Wie gehabt werden wieder vier Streckenformate angeboten: Neben dem Neckar Run über 10 Kilometer steht auch der „Monnemer 5er“ im Mittelpunkt. th

