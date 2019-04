Laufcup vor dem Start

Mannheim.Nach dem Mathaisemarkt-Lauf in Schriesheim und dem Heini-Langlotz-Lauf in Brühl kommt die Breitensport-Saison nun auch auf Mannheimer Stadtgebiet so richtig auf Touren: An diesem Samstag können die Hobby-Läufer ab 13.30 Uhr den traditionellen Straßenlauf in Sandhofen unter die Sohlen nehmen, der von der Leichtathletik-Abteilung des SKV Sandhofen organisiert wird.

„Die Anmeldungen laufen noch. Wir sind mit Voranmeldungen etwa auf Vorjahresniveau und hoffen durch das Frühlingswetter der nächsten Tage noch auf ein paar weitere Meldungen“, sagt Abteilungsleiter Armin Friedrich. Bei stabilem Wetter kratzen die Veranstalter regelmäßig an der 1000-Teilnehmer-Marke. Dass zeitgleich in Viernheim der City-Lauf stattfindet, könnte aber einige Starter kosten. „Das ist ärgerlich. Da Viernheim in einem anderen Bundesland liegt, haben wir darauf keinen Einfluss“, so Friedrich, der zu besseren Abstimmung künftig aber auch das Gespräch mit den Südhessen suchen will.

Nach dem Bambini-Lauf für die Kleinsten (13.30 Uhr), den Schülern (14 Uhr) und dem Volkslauf über fünf Kilometer (14.30 Uhr) steht um 15.30 Uhr der 10-Kilometer-Straßenlauf im Mittelpunkt, bei dem die durchgehend asphaltierte Rundstrecke entlang des Rheindamms zwei Mal absolviert werden muss.

Der Straßenlauf ist der erste Wertungslauf des engelhorn sports On Laufcup 2019, der am 1. Mai mit dem Neckar Run beim TSV 1846 Mannheim fortgesetzt wird. Weitere Stationen sind der Rheinauer Straßenlauf (31. August), der Mutterstadter Volkslauf (15. September), der Maxdorfer Gemüselauf (12. Oktober) und der Feudenheimer Herbstlauf (19. Oktober). th

Info: Alle Infos und Anmeldung: sandhofer-strassenlauf.de

